AXA lança campanha “Emitiu, Ganhou!” para corretores em todo o Brasil

A ação incentiva a emissão de apólices com prêmios diretos por cada venda realizada – A AXA no Brasil lança a campanha “Emitiu, Ganhou!”, uma iniciativa voltada para corretores de seguros que trabalham com os produtos Empresarial e Condomínio. Válida até 31 de dezembro, a campanha oferece R$ 100 por cada apólice emitida, garantindo prêmios diretos e imediatos.

A mecânica é simples: para participar, basta emitir apólices válidas dos produtos Empresarial e Condomínio durante o período da campanha. Os valores serão creditados diretamente na conta do corretor após o pagamento da primeira parcela do seguro, junto ao recebimento da comissão correspondente.

“A iniciativa busca oferecer vantagens aos parceiros que já escolhem a companhia, mas também atrair novos corretores, incentivando-os a conhecer o portfólio da empresa e integrar-se a essa parceria de sucesso”, destaca Danielle Titton Fagaraz, Diretora Comercial Digital e Marketing da AXA no Brasil. Corretores interessados podem consultar o regulamento completo no Portal do Corretor da AXA. Essa é mais uma oportunidade para transformar vendas em ganhos diretos e começar o próximo ano com ótimos resultados!

Foto: Danielle Titton Fagaraz, Diretora Comercial Digital e Marketing da AXA no Brasil.