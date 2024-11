GrupoGC: A apresentação de uma nova era no grupo de corretoras de seguro

O rebranding da marca teve como palco o Palácio Tangará, garantindo toda pompa ao momento de grande significância para o Grupo, que visa a inovação, sem perder de vista os valores e a tradição que sustentaram a trajetória da empresa até aqui. No dia 26 de novembro, o Palácio Tangará foi palco do anúncio de rebranding da marca, tornando pública a mudança de GC do Brasil para GrupoGC.

“A mudança de GC do Brasil para GrupoGC representa mais do que um novo nome; é uma evolução da nossa identidade. Este é um passo estratégico para consolidar nossa posição no mercado e projetar um futuro ainda mais promissor para o Grupo,” afirmou Renato Almeida, CEO do GrupoGC, que traz consigo quase 9 anos de casa, e quase 25 anos de atuação no mercado de seguros.

A mudança marcou não só a troca de logotipo mas também a chegada de um nova uma governança corporativa, que dá aos diretores a posição de conselho administrativo, consolidando a liderança da empresa em Renato Almeida, CEO do Grupo.

“Tenho confiança de que o Renato dará continuidade a tudo que foi construído ao longo de quase 15 anos de GrupoGC, fortalecendo ainda mais a nossa visão de ser referência no mercado segurador”, afirma Jair Rasmann, presidente do GrupoGC no biênio 2023-2024. Mas para não se distanciar de sua essência, o GrupoGC continua buscando suporte em suas tradições, uma delas, a premiação Super Star. Ela que celebra anualmente as corretoras que foram destaque durante a campanha de cada ano, esta edição de 2023/2024 teve também um espaço de prestígio no Palácio Tangará.

Alinhar tradições com inovações é que o da luz à existência do Jeito GC de Ser e Fazer, ele que potencializa a transformação do mercado de seguros, fortalece negócios e impacta vidas. “Após quase 15 anos de uma atuação de sucesso, temos certeza que grandes feitos só são possíveis de serem alcançados em conjunto ” Afirma Renato Almeida, CEO do GrupoGC.