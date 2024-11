CVG-RJ convida para café da manhã com a BVIX

A seguradora e seus produtos serão apresentados durante o evento – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realizará no próximo dia 5 de dezembro, quinta-feira, em sua sede no Centro do Rio, um café da manhã para apresentar a BVIX Seguradora e seu portfólio de produtos ao mercado de seguros do Rio de Janeiro. Na ocasião serão palestrantes, Edson Calheiros, Bacharel em Direito com 30 anos de experiência na área comercial, com Especialização em Contratos de Seguro e Resseguro pela FGV, atual presidente do CVG-RJ e da Associação Nacional da Microsseguradoras (ANM), além de diretor superintendente da Oxxy Seguradora, cofundador e consultor nas seguradoras Arca, BP, Equatorial e BVIX. E Valéria Nogueira, gerente Comercial da BVIX Seguradora, há mais de 30 anos atuando na área comercial, com carreira em seguradora multinacional, graduada em Gestão de Pessoas e Gestão Comercial pela FGV.

“O evento será uma excelente oportunidade de ouvir profissionais com ampla expertise no mercado de seguros, trazendo insights valiosos e compartilhando experiências enriquecedoras. Além disso, será uma chance única de conhecer produtos e propostas dessa nova seguradora, que promete agregar valor e dinamismo ao setor”, enfatiza Edson Calheiros.

O evento é gratuito e as vagas limitadas.

Serviço:

CVG-RJ convida para café da manhã com BVIX

Data: 5 de dezembro de 2024

Local: Sede do CVG-RJ- Rua da Quitanda, 159, 12º andar, Centro – Rio de Janeiro

Horário: das 9h às 11h

Inscrições podem ser feitas pelo:

https://cvgrj.rds.land/cvgrj-eventos

Informações: cvgrj@cvgrj.com.br

(21) 2203-0393 / (21)96428-4687

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.