As redes 2G serão desativadas no Brasil até o final deste ano, 2024?

Diante de um cenário preocupante no setor de rastreamento brasileiro, A GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e Tecnologias de Rastreamento e Monitoramento – está mobilizada para esclarecer informações importantes sobre o desligamento das redes 2G no Brasil. De acordo com a associação, não é verdade que haverá um desligamento, uma desativação significativa das redes de segunda e terceira geração, as redes 2G e 3G, no Brasil até o final deste ano, de 2024.

Porém, é importante ressaltar que é verdade que está acontecendo um processo gradual de substituição das redes 2G e de 3G por tecnologias mais avançadas, como as redes celulares de quarta geração – o 4G e o 5G, que têm mais velocidade.

Dessa forma, a GRISTEC recomenda que as empresas, que usam equipamentos de rastreamento, se programem para fazer a transição para novas tecnologias, porque a tendência, com o passar do tempo, é que as redes 2G realmente sejam substituídas por outras mais modernas no nosso país.

“Mesmo com a migração em curso, não há razão para pânico; mas há motivo para atenção. É importante você atuar sobre isso de maneira que você possa fazer uma transição gradual e programada daquilo que está instalado nos seus clientes”, Alexandre Barbosa, Diretor de Marketing da GRISTEC.

A GRISTEC ainda destaca que está acompanhando de perto as discussões sobre a transição para redes mais modernas, como 4G e 5G, e está comprometida em representar os interesses de seus associados. A associação está promovendo reuniões e esclarecimentos com a Anatel e outros órgãos reguladores, além de atuar para que a adaptação tecnológica seja feita de forma gradual e planejada, sem prejudicar o setor.

Pontos Principais:

·Equipamentos 2G já existentes continuarão operando normalmente, sem necessidade de substituição imediata;

·Homologação de novos dispositivos 2G será suspensa em 2025, como parte da transição tecnológica. Os demais, que já estão embarcados em veículos, continuarão a funcionar;

·GRISTEC está promovendo ações para informar o mercado e evitar desinformação que possa gerar pânico ou impactos desnecessários;

·A mobilização da associação junto à Anatel e outros órgãos para garantir uma transição planejada.

As assessorias da Aconseg-RJ recebem a diretoria da Suhai e comemoram os bons resultados em 2024

O evento foi realizado nesta quarta-feira, 27 de novembro, na sede da Aconseg-RJ, no Centro do Rio – Representado a direção da Suhai estiveram presentes: Eduardo Grillo, diretor executivo comercial; Paulo Vilche, superintendente comercial e Renata Todaro, executiva de contas. Segundo o presidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Neves, “foi um ano muito bom para a Suhai e para as assessorias do Rio de Janeiro, junto a Suhai”. Por isso, o objetivo da reunião foi comemorar os bons resultados de 2024 e planejar ações para o ano de 2025. Entre as boas novidades anunciadas pela diretoria da Suhai está o forte investimento que a seguradora continuará fazendo em tecnologia para que as assessorias tenham acesso aos números de suas produções e possam, de uma maneira quase que online, gerenciar a grade dos seus corretores para otimizar resultados.

Foto: Alexandre Barbosa, Diretor de Marketing da GRISTEC.