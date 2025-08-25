Sinistros virtuais: Riscos cibernéticos estão no radar das seguradoras de automóveis

O setor de seguros de automóveis desempenha um papel crucial na economia em todo o mundo, protegendo milhões de motoristas contra acidentes, roubos e danos físicos. No entanto, essa função tradicionalmente focada em sinistros tangíveis enfrenta uma nova ameaça: o ambiente cibernético. Só no primeiro semestre de 2024, fraudes com pedidos suspeitos de indenização somaram mais de R$ 2 bilhões, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

À medida que seguradoras adotam tecnologias digitais (desde análise preditiva até telemetria veicular e gerenciamento de sinistros online), elas acumulam grandes volumes de dados sensíveis, tornando-se alvos atrativos para cibercriminosos. A cibersegurança, portanto, deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito estratégico e operacional para proteger ativos digitais e manter a confiança de seus clientes.

Um dos casos com grande repercussão recente envolveu a seguradora norte-americana Aflac. Em junho de 2025, a empresa detectou uma intrusão em sua rede americana atribuída a um grupo sofisticado de cibercriminosos. O incidente teve como alvo dados pessoais e de sinistros dos clientes, incluindo números de Seguro Social e informações de saúde. Embora a Aflac tenha contido o ataque horas após a detecção, o episódio expôs fragilidades graves nas suas defesas e revelou que modelos tradicionais de proteção, baseados apenas em perímetro, não são mais suficientes para setores que manipulam volume massivo de informações confidenciais.

Enquanto especialista em segurança digital com anos de atuação no mercado, vejo que o ramo de seguros automobilísticos precisa reforçar com urgência suas estratégias de ciberdefesa. O motivo é claro: além da exposição de dados sensíveis, a interrupção dos sistemas de sinistros e atendimento ao cliente (que pode ser provocada por um ataque hacker) é capaz de gerar prejuízos financeiros severos, danos à reputação e perda de confiança em relação à marca. Sem uma abordagem eficaz de segurança, as empresas ficam vulneráveis, não apenas a invasões pontuais, mas também ao crescimento de ameaças como engenharia social, comprometimento de e-mails (BEC) e ransomware, que vêm se sofisticando e se profissionalizando cada vez mais.

Esse caminho exige adoção de ferramentas e práticas avançadas que vão além da segurança básica. Entre as medidas mais eficazes, destaca-se a Autenticação Multifator (MFA), que pode reduzir drasticamente o risco de acesso não autorizado, especialmente em sistemas críticos de gestão de sinistros e dados de clientes. Outra camada essencial é a criptografia ponta a ponta, assegurando que informações sensíveis permaneçam invioláveis.

Outra opção seria o uso de assinaturas digitais com base em Infraestrutura de Chave Pública (PKI), que é vital para autenticar documentos e certificar sua origem e integridade. Esse mecanismo impede falsificações e fraudes internas, além de garantir rastreabilidade nas interações digitais entre seguradoras, oficinas, segurados e parceiros.

Por fim, a conscientização se coloca como o alicerce de qualquer estratégia eficiente. Treinamentos constantes com simulações de phishing e engenharia social, aliados a políticas rigorosas de controle de acesso, estabelecem uma cultura de segurança ativa. O setor deve promover essa mentalidade em todos os níveis, da diretoria aos corretores e atendentes, reforçando que a cibersegurança é responsabilidade de todos.

Enquanto o seguro de automóveis protege contra danos físicos, a cibersegurança é a apólice que cobre o futuro digital do setor. Para manter a credibilidade junto a clientes, parceiros e reguladores, as seguradoras precisam integrar ciberdefesa em sua estratégia corporativa. Somente com ferramentas robustas e estratégias sólidas é possível construir uma operação resiliente.

Luiza Dias é Presidente da GlobalSign Brasil – empresa líder no mercado de certificação digital no mundo. Vencedora da categoria ‘Melhor CEO’ do Open Mind Awards 2024, Luiza é a única mulher latino-americana a ocupar este cargo em uma Autoridade Certificadora (AC) de Raiz Internacional. Possui 19 anos de carreira, 10 deles dedicados à GlobalSign, onde ocupou os cargos de Vendedora, Gerente de Vendas Latam e, desde 2021, a presidência para o Brasil. Foi responsável por implantar o primeiro escritório físico da empresa no país, localizado em Belo Horizonte (MG), e tornou-se uma importante referência feminina do mercado de tecnologia e cibersegurança de toda a América Latina.

