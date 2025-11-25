Zurich anuncia novo superintendente comercial de Vida com foco em impulsionar o crescimento dos negócios e expansão do vida individual

Movimentação reforça estratégia da companhia de expansão do produto vida individual e diversificação do portfólio junto aos corretores – A Zurich Seguros anuncia a chegada de Sérgio Prates como novo superintendente comercial de Vida da área de Distribuição. Com sólida experiência no mercado segurador e passagens por seguradoras e bancos de grande porte, o executivo chega com o objetivo estratégico de fortalecer o negócio de vida e apoiar a expansão da companhia nesse segmento em todo o território nacional.

A movimentação marca um novo ciclo na estratégia da Zurich, que em 2025 realizou, com sucesso, um piloto de atuação comercial dedicada ao produto Vida Individual no interior de São Paulo. Com base nos aprendizados e nos bons resultados obtidos, a companhia ampliará esse modelo para outras regiões do país em 2026, reforçando sua presença no varejo e o compromisso com a diversificação do portfólio de produtos oferecidos aos parceiros de negócio.

“A chegada do Sérgio fortalece nossa estratégia de crescimento sustentável nos negócios de Vida, incluindo o individual. Queremos apoiar nossos corretores a diversificar ainda mais seus negócios, levando soluções de proteção modernas e acessíveis para diferentes perfis de clientes. Essa movimentação reafirma nosso compromisso como companhia multiproduto, com visão de longo prazo e foco na ampliação da cultura do seguro no país”, afirma Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Zurich Seguros.

Com mais de 26 anos de experiência na área comercial e forte atuação nas linhas de seguro de vida, previdência privada e investimentos, Prates acumula histórico de liderança de equipes, expansão regional e desenvolvimento de parcerias estratégicas.

