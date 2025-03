WTW anuncia nova liderança de Resseguros no Brasil

Com vasta experiência no setor, Maike Bruckner chega para ocupar posição estratégica na empresa – A WTW acaba de anunciar Maike Bruckner como sua nova líder de Resseguros no Brasil. Com uma trajetória consolidada no setor financeiro e de resseguros, Maike trará sua experiência e visão estratégica para fortalecer e expandir a atuação da empresa no país.

A executiva ingressou na WTW em 2023 como Líder de Crescimento para Linhas Financeiras na América Latina e, desde outubro, vem liderando a área de Broking de Linhas Financeiras na região.

“O mercado de resseguros no Brasil está em constante evolução, e contar com uma liderança experiente e estratégica é essencial para antecipar tendências e entregar soluções que realmente fazem a diferença para nossos clientes. Maike traz uma combinação valiosa de conhecimento técnico, visão de negócios e experiência internacional, que será fundamental para ampliarmos nossa atuação e consolidarmos ainda mais a presença da WTW no setor”, afirma Eduardo Takahashi, Country Leader da WTW no Brasil.

Formada em Administração de Empresas pela Universidade Livre de Berlim, a executiva possui um MBA pela Universidade de los Andes, na Colômbia, e complementou sua formação com programas executivos em instituições renomadas como Stanford, Harvard, Singularity e St. Gallen.

Antes de se juntar à WTW, ocupou cargos estratégicos em grandes empresas do setor. Foi Líder de Inovação para o Cone Sul na Munich Re Colômbia, Project Leader no Boston Consulting Group e Vice-Presidente de Linhas Financeiras na Carpenter Marsh Fac, também na Colômbia.

Sobre a WTW

Na WTW (NASDAQ: WTW), fornecemos soluções baseadas em análises de dados nas áreas de pessoas, risco e capital. Aproveitando a visão global e a experiência local de nossos profissionais que atendem 140 países e mercados, ajudamos você a focar em sua estratégia, melhorar a resiliência organizacional, motivar a força de trabalho e maximizar o seu desempenho. Trabalhando ao seu lado, descobrimos oportunidades de sucesso sustentável e fornecemos perspectivas que movem você.