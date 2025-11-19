Única Corretora de Seguros anuncia Felipe A. Ramos como novo Coordenador de Marketing e reforça estratégia de crescimento e inovação

A Única Corretora de Seguros inicia 2025 com mais um movimento estratégico em sua trajetória de expansão. Após celebrar 35 anos de mercado e apresentar sua nova identidade visual, a empresa anuncia a chegada de Felipe A. Ramos, que assume a posição de Coordenador de Marketing, fortalecendo o posicionamento institucional e ampliando a presença digital da corretora.

Com mais de uma década de experiência em inteligência de marketing, planejamento estratégico, governança de projetos e desenvolvimento de iniciativas orientadas a dados, Felipe construiu uma carreira marcada por análises profundas de comportamento do consumidor, performance digital, jornada de aquisição e relacionamento multicanal. Ao longo de sua trajetória, liderou equipes multidisciplinares e participou de projetos de grande complexidade, incluindo iniciativas reconhecidas nacionalmente, como o Prêmio Destaques ANTT 2023, na categoria Interação com a Sociedade.

Administrador pela PUC-SP, mestre em Sociologia pela USP e doutorando em Ciências do Comportamento pela UnB, o executivo reúne competências que integram visão sistêmica, modelagem de dados e leitura qualitativa — combinação essencial para elevar os padrões de comunicação e posicionamento no setor de seguros.

Felipe chega com a missão de fortalecer a narrativa institucional, consolidar a presença digital da Única e apoiar projetos que aproximem ainda mais a companhia de seus parceiros, clientes e corretores.

Segundo ele, este é um momento singular para o segmento:

“O mercado de seguros vive um momento de transformação e amadurecimento. É uma honra integrar a equipe da Única e contribuir para uma comunicação mais estratégica, transparente e conectada às demandas dos corretores e do consumidor atual.”

Uma nova fase na história da Única Seguros

Fundada em 1990 por Jorge Eduardo de Souza, a Única Corretora de Seguros consolidou-se como referência nacional ao oferecer soluções personalizadas de gestão de riscos para empresas de diversos portes e segmentos. Com atuação consultiva, atenção aos detalhes, urgência e excelência, a corretora se diferencia pela capacidade de entender profundamente as necessidades operacionais de cada cliente.

Em 2025, ao completar 35 anos de trajetória, a empresa apresentou sua nova identidade visual, reforçando o compromisso contínuo com inovação, conhecimento e relacionamento de longo prazo. O lançamento também marcou a ampliação das iniciativas de comunicação, incluindo o fortalecimento do canal Única Seguros TV, no YouTube.

A chegada de Felipe integra esse momento de evolução e simboliza o investimento da Única em talentos que contribuam para sua visão de futuro.

Sobre a Única Corretora de Seguros

Com mais de três décadas de mercado, a Única é referência nacional em seguros corporativos e gestão de riscos, atendendo mais de 150 empresas em todo o país. A corretora mantém sua atuação baseada em ética, transparência, personalização e excelência.

A Agência Seg News parabeniza a Única Corretora de Seguros pela chegada do novo Coordenador de Marketing e pela continuidade de sua trajetória de inovação e profissionalização no setor.