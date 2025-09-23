Umma Seguros anuncia Marcelo Elias como novo CEO

A Umma, corretora referência em soluções corporativas de seguros, anuncia a chegada de Marcelo Elias como seu novo CEO a partir de outubro de 2025. O executivo sucede Nicholas Weiser, que passa a atuar como conselheiro da companhia e seguirá novos planos pessoais. Com mais de 35 anos de experiência no setor, Marcelo Elias construiu uma carreira sólida em posições de liderança no mercado, e chega para dar sequencia aos planos de crescimento da corretora.

“Estamos muito felizes em receber o Marcelo na Umma. Sua experiência, visão estratégica e liderança fortalecem nosso propósito de crescer com consistência e entregar ainda mais valor para nossos clientes”, afirma Eduardo Azem, sócio-fundador da Umma.

A companhia aproveita também para agradecer a contribuição de Nicholas Weiser, que liderou a Umma em um período de transformação executiva e fortalecimento institucional. Seu papel seguirá essencial agora como conselheiro, apoiando a empresa em suas próximas etapas de crescimento.

Sobre a Umma

A Umma é uma corretora especializada em soluções corporativas de seguros, com foco em grandes riscos, infraestrutura, logística, patrimonial, engenharia, garantia, responsabilidade civil e linhas financeiras. Com mais de 40 anos de atuação, diferencia-se pela consultoria técnica, pelo time de especialistas e pela agilidade na condução de sinistros. Hoje, a Umma é parceira estratégica de empresas em todo o território nacional, garantindo proteção, sustentabilidade e crescimento seguro para seus clientes.