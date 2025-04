Tatiana Pinheiro é a nova Diretora de Governança na Allianz Trade no Brasil

A Allianz Trade no Brasil, líder nacional em seguro de crédito e referência em seguro garantia, anuncia Tatiana Pinheiro como a nova Diretora de Governança. A executiva será responsável pelas áreas de Jurídico, Compliance, Privacidade de Dados, Riscos e Controles Internos. Como membro do Comitê Executivo, Tatiana contribuirá diretamente com a estratégia Shape & Scale, promovendo uma cultura de transparência, ética e responsabilidade corporativa.

Tatiana ingressou na seguradora em 2018, passando pelos cargos de Gerente Jurídica e Superintendente de Governança. Com mais de 14 anos de experiência na indústria de seguros, é referência em riscos, compliance e governança corporativa. Sua atuação é essencial para fortalecer controles internos e garantir a conformidade regulatória da companhia. Com formação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e um MBA em Seguros e Resseguros pela Escola de Negócios e Seguros, Tatiana também se destaca por sua colaboração com equipes multidisciplinares nos mais de 40 países em que a Allianz Trade está presente.

A Allianz Trade é líder global em seguro de crédito e especialista reconhecida nas áreas de garantia, cobrança, crédito estruturado e risco político. Nossa rede de inteligência proprietária é baseada no acesso instantâneo a dados de 289 milhões de empresas. Damos às empresas a confiança para negociar, assegurando seus pagamentos. Compensamos sua empresa no caso de uma dívida inadimplente, mas, o que é mais importante, ajudamos a evitar a inadimplência em primeiro lugar. Sempre que fornecemos seguro de crédito ou outras soluções financeiras, nossa prioridade é a proteção preditiva. Mas, quando o inesperado acontece, nossa classificação de crédito AA significa que temos os recursos, apoiados pela Allianz, para fornecer a compensação para manter seus negócios.

Com sede em Paris, a Allianz Trade está presente em mais de 40 países com 5.800 funcionários. Em 2024, nosso faturamento consolidado foi de € 3,8 bilhões e as transações comerciais globais seguradas representaram € 1,4 trilhões em exposição. Para obter mais informações, acesse allianz-trade.com.br