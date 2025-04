Janus Henderson e Guardian anunciam parceria estratégica e multifacetada

A Janus Henderson administrará a carteira de US$ 45 bilhões em ativos de renda fixa pública com grau de investimento para a conta geral da Guardian – A Janus Henderson administrará a carteira de US$ 45 bilhões em ativos de renda fixa pública com grau de investimento para a conta geral da Guardian, tornando-se a gestora de ativos de renda fixa pública com grau de investimento do Guardian

A Guardian receberá equity warrants e outras remunerações, contribuindo para o objetivo comum de acelerar o crescimento e criar valor

A Guardian se comprometerá a fornecer até US$ 400 milhões de capital semente para a inovação de produtos de renda fixa da Janus Henderson

A Guardian e a Janus Henderson também desenvolverão em conjunto portfólios proprietários de modelos de soluções multiativos para a Park Avenue Securities (PAS), corretora e consultora de investimentos duplamente registrada da Guardian

A The Guardian Life Insurance Company of America® (“Guardian”), uma das maiores seguradoras de vida dos Estados Unidos e líder no fornecimento de benefícios para funcionários, e a Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG; “Janus Henderson”), uma das maiores gestoras de ativos do mundo, anunciaram hoje uma parceria estratégica inovadora, por meio da qual a Janus Henderson se tornará a gestora de ativos de renda fixa pública com grau de investimento da Guardian. Por meio dessa parceria, a Janus Henderson administrará a carteira de renda fixa pública com grau de investimento de US$ 45 bilhões para a conta geral da Guardian, que incluirá empresas com grau de investimento e crédito securitizado. Como parte do acordo, os profissionais de investimento da Guardian que atualmente dão suporte às classes de ativos em questão terão a oportunidade de se juntar à Janus Henderson, proporcionando continuidade na gestão desses ativos e, ao mesmo tempo, aprimorando ainda mais a capacidade de investimento especializado em seguros da Janus Henderson.

Após a conclusão dessa transação, a Janus Henderson administrará mais de US$ 147 bilhões em ativos de renda fixa em todo o mundo e mais de US$ 109 bilhões para companhias de seguros globais, expandindo consideravelmente seu alcance institucional e sua presença em seguros. A parceria posiciona a Janus Henderson como uma das 15 maiores gestoras de ativos de seguros não afiliadas.

Além disso, a Guardian destinará até US$ 400 milhões de capital semente para ajudar a acelerar a inovação contínua da Janus Henderson em crédito securitizado e produtos de renda fixa ativa de alta qualidade, bem como em outras funcionalidades líderes em renda fixa. Isso se aproveita do sucesso do conjunto de ETFs de renda fixa ativa da Janus Henderson. A parceria se beneficiará da abordagem inovadora de investimento da Janus Henderson, que é líder em gestão de ativos e pioneira em ETFs ativos de renda fixa.

Como parte dessa parceria estratégica, a Guardian receberá warrants de ações e outras considerações econômicas destinadas a apoiar uma meta compartilhada de acelerar o crescimento e impulsionar a criação de valor.

A Guardian e a Janus Henderson também co-desenvolverão portfólios modelo de soluções proprietárias e multi-ativos para a Park Avenue Securities (PAS), corretora e consultora de investimentos duplamente registrada da Guardian, que conta com mais de 2.400 consultores cobrindo aproximadamente US$ 58,5 bilhões de ativos de clientes sob gestão. Como parceira-chave da PAS, a Janus Henderson desenvolverá soluções de investimento para os clientes da PAS, reunindo o conjunto completo de recursos globais de alocação e soluções de investimento da Janus Henderson, incluindo a Janus Henderson EdgeTM, a premiada plataforma proprietária de análise da equipe de Construção e Estratégia de Portfólio da empresa. Espera-se que isso amplie e aprimore as oportunidades de investimento para os clientes da PAS e forneça suporte e gerenciamento prático eficientes para a equipe de representantes financeiros nacionais da Guardian e seus clientes.

Andrew McMahon, Presidente e CEO da Guardian, disse: “Essa parceria estratégica com a Janus Henderson aprimora os recursos de investimento e soluções da Guardian e alinha nossas organizações para um crescimento mútuo e de longo prazo. Nossa cultura compartilhada de colaboração e dedicação aos nossos clientes faz da Janus Henderson um parceiro natural para a Guardian. Ao combinar a excepcional experiência da Guardian com as estratégias de investimento, recursos e capacidades líderes de mercado da Janus Henderson, poderemos oferecer estratégias inovadoras de investimento e gestão de patrimônio que beneficiarão clientes e segurados nos próximos anos”.

Ali Dibadj, CEO da Janus Henderson, comentou: “A Janus Henderson tem a honra de se associar à Guardian, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras de vida dos Estados Unidos. Juntos, trabalharemos para ajudar a moldar o futuro financeiro de milhões de clientes, criando um futuro mais brilhante. Essa parceria diversificada e inovadora, fundada em um conjunto de valores compartilhados com foco no cliente, alavanca nossos pontos fortes complementares, cria alinhamento para o crescimento mútuo e pretende alcançar resultados mutuamente benéficos para os segurados, nossos clientes, acionistas e funcionários. Essa parceria estratégica também apóia a execução da visão da Janus Henderson, orientada para o cliente, de ampliar nossos pontos fortes em Renda Fixa, Soluções Multi-Ativos e Portfólios Modelo, ao mesmo tempo em que expande enormemente nossa presença no mercado institucional e no espaço de seguros. A escolha da Janus Henderson pela Guardian demonstra a confiança que os proprietários de ativos mais sofisticados do mundo depositaram na Janus Henderson”.

Espera-se que essa transação seja concluída no final do segundo trimestre de 2025. Uma apresentação para investidores sobre a transação está disponível no site de Relações com Investidores da Janus Henderson.

A Janus Henderson foi assessorada pela Mayer Brown LLP e a Guardian foi assessorada pela Debevoise & Plimpton LLP.

Sobre a Guardian

A Guardian faz a diferença na vida das pessoas quando elas mais precisam de nós. Com 165 anos de estabilidade e integridade fiscal, somos um recurso confiável para gerações de famílias e proprietários de empresas, inspirando bem-estar e ajudando a construir confiança financeira. Hoje, apoiamos milhões de consumidores, ajudando-os a se preparar e a planejar um futuro brilhante para eles e suas famílias. Ajudamos os proprietários de empresas a cuidar de seus funcionários. E ajudamos as pessoas a se recuperarem e prosperarem em momentos de perdas inesperadas. Como uma companhia mutual de seguros moderna, acreditamos em gerar valor além dos dividendos. Investimos em nossos colegas, estamos construindo uma cultura inclusiva e inovadora e estamos ajudando a elevar as comunidades por meio de programas de impacto corporativo criteriosos. A Guardian, sediada em Nova York, é líder no fornecimento de benefícios de vida, invalidez, odontológicos e outros, e tem recebido elogios por sua cultura e serviço. Nossos colegas e profissionais financeiros prestam serviços com cuidado e experiência, e nossos compromissos se baseiam em uma sólida base financeira, que incluiu uma alocação de dividendos para 2025 de US$ 1,6 bilhão – a maior da história da empresa.Para mais informações, visite guardianlife.com ou siga a empresa no Facebook, LinkedIn,e YouTube.

Sobre a Janus Henderson

O Janus Henderson Group é um dos principais gestores de ativos globais, dedicado a ajudar os clientes a definir e alcançar resultados financeiros superiores por meio de percepções diferenciadas, investimentos disciplinados e serviços de classe mundial. Em 31 de dezembro de 2024, a Janus Henderson tinha aproximadamente US$ 379 bilhões em ativos sob gestão, mais de 2.000 funcionários e escritórios em 25 cidades em todo o mundo. A empresa ajuda milhões de pessoas em todo o mundo a investirem juntas em um futuro melhor. Com sede em Londres, a Janus Henderson está listada na Bolsa de Valores de Nova York.

Fonte: Janus Henderson Group plc

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Certas declarações contidas neste comunicado à imprensa são “declarações prospectivas” de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários, incluindo a Private Securities Litigation Reform Act de 1995, conforme alterada, a Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada, e a Seção 27A da Securities Act de 1933, conforme alterada. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, são declarações prospectivas. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que são difíceis de prever e podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou conquistas reais sejam substancialmente diferentes daqueles discutidos. Isso inclui declarações sobre nossas expectativas futuras, crenças, planos, estratégias, objetivos, eventos, condições, desempenho financeiro, perspectivas ou eventos futuros, inclusive com relação ao momento e aos benefícios previstos de transações pendentes e expectativas com relação a oportunidades de aquisição. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “pode”, “poderia”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “busca”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “continua”, “provável”, “irá”, “iria” e palavras e frases semelhantes. As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis por nós e por nossa gerência, são inerentemente incertas. Dessa forma, não se deve depositar confiança indevida em declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que foram feitas e não são garantias de desempenho futuro. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente essas declarações prospectivas.

Vários riscos, incertezas, suposições e fatores que podem fazer com que nossos resultados futuros sejam materialmente diferentes daqueles expressos pelas declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa incluem, mas não se limitam a, nossa capacidade de realizar os benefícios previstos da transação e os riscos, incertezas, suposições e fatores discutidos em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024 e em outros registros ou fornecimentos feitos pela Empresa junto à SEC de tempos em tempos.

Os números anualizados, pro forma, projetados e estimados são usados apenas para fins ilustrativos, não são previsões e podem não refletir os resultados reais.

As informações, declarações e opiniões contidas neste documento não constituem uma oferta pública nos termos de qualquer legislação aplicável ou uma oferta de venda ou solicitação de qualquer oferta de compra de quaisquer títulos ou instrumentos financeiros ou qualquer conselho ou recomendação com relação a tais títulos ou outros instrumentos financeiros.

Nenhuma previsão pode ser garantida e não há garantia de que as informações fornecidas sejam completas ou oportunas, nem há garantias com relação aos resultados obtidos com seu uso. A Janus Henderson Investors é a fonte dos dados, a menos que indicado de outra forma, e tem a convicção razoável de confiar em informações e dados obtidos de terceiros. Investir envolve riscos, inclusive a possível perda do principal e a flutuação do valor.

A Janus Henderson não é responsável por qualquer distribuição ilegal deste material a terceiros, no todo ou em parte. O conteúdo deste material não foi aprovado ou endossado por nenhuma agência reguladora.

Janus Henderson Investors é o nome sob o qual os produtos e serviços de investimento são fornecidos pelas entidades identificadas nas seguintes jurisdições: (a) Europa, por Janus Henderson Investors International Limited (número de registro 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (número de registro 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (número de registro 2678531), (cada uma registrada na Inglaterra e no País de Gales em 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE e regulamentada pela Financial Conduct Authority), Tabula Investment Management Limited (número de registro 11286661 em 10 Norwich Street, Londres, Reino Unido, EC4A 1BD e regulamentada pela Financial Conduct Authority) e Janus Henderson Investors Europe S.A. (número de registro B22848 em Avenue de la Liberté, 78, L-1930 Luxembourg, Luxemburgo, e regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier); (b) nos Estados Unidos, por consultores de investimento registrados na SEC que são subsidiárias do Janus Henderson Group plc; (c) no Canadá, por meio da Janus Henderson Investors US LLC, somente para investidores institucionais em determinadas jurisdições; (d) em Singapura, pela Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (registro Co. nº 199700782N). Este anúncio ou publicação não foi revisado pela Autoridade Monetária de Singapura; (e) Hong Kong, pela Janus Henderson Investors Hong Kong Limited. Este material não foi revisado pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong; (f) Coreia do Sul, pela Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, somente para Investidores Profissionais Qualificados (conforme definido na Lei de Serviços de Investimento Financeiro e Mercado de Capitais e suas sub-regulamentações); (g) Japão, pela Janus Henderson Investors (Japan) Limited, regulamentada pela Agência de Serviços Financeiros e registrada como uma Firma de Instrumentos Financeiros que conduz Negócios de Gestão de Investimentos, Consultoria de Investimentos e Negócios de Agência e Negócios de Instrumentos Financeiros Tipo II; (h) Austrália e Nova Zelândia, pela Janus Henderson Investors (Australia) Limited (ABN 47 124 279 518) e suas entidades corporativas relacionadas, incluindo a Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Limited (ABN 16 165 119 531, AFSL 444266) e a Janus Henderson Investors (Australia) Funds Management Limited (ABN 43 164 177 244, AFSL 444268); (i) Oriente Médio, pela Janus Henderson Investors International Limited, regulamentada pela Dubai Financial Services Authority como Escritório de Representação. Este documento refere-se a um produto financeiro que não está sujeito a nenhuma forma de regulamentação ou aprovação da Dubai Financial Services Authority (“DFSA”). A DFSA não tem responsabilidade pela análise ou verificação de qualquer prospecto ou outros documentos relacionados a esse produto financeiro.O produto financeiro ao qual este documento se refere pode ser ilíquido e/ou estar sujeito a restrições em sua revenda. Os compradores em potencial devem conduzir sua própria diligência sobre o produto financeiro.Se você não entender o conteúdo deste documento, deverá consultar um consultor financeiro autorizado.Nenhuma transação será concluída no Oriente Médio e quaisquer perguntas devem ser feitas à Janus Henderson. Poderemos gravar chamadas telefônicas para nossa proteção mútua, para melhorar o atendimento ao cliente e para fins de manutenção de registros regulatórios.

Fora dos EUA, Austrália, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Europa e Reino Unido: Para uso exclusivo de investidores institucionais, profissionais, qualificados e sofisticados, distribuidores qualificados, investidores de atacado e clientes de atacado, conforme definido pela jurisdição aplicável. Não se destina à visualização ou distribuição pública.Comunicação de marketing.

Janus Henderson é uma marca registrada do Janus Henderson Group plc ou de uma de suas subsidiárias. © Janus Henderson Group plc.

Os títulos de renda fixa estão sujeitos a riscos de taxa de juros, inflação, crédito e inadimplência. O mercado de títulos é volátil. Quando as taxas de juros sobem, os preços dos títulos geralmente caem, e vice-versa. O retorno do principal não é garantido, e os preços podem cair se um emissor deixar de fazer pagamentos pontuais ou se sua força de crédito enfraquecer.

Os títulos estrangeiros estão sujeitos a riscos adicionais, incluindo flutuações cambiais, incerteza política e econômica, maior volatilidade, menor liquidez e diferentes padrões de relatórios financeiros e de informações, todos eles ampliados nos mercados emergentes.

As Obrigações de Empréstimos Colateralizados (CLOs) são títulos de dívida emitidos em diferentes parcelas, com graus variados de risco, e garantidos por uma carteira subjacente que consiste principalmente em empréstimos corporativos abaixo do grau de investimento. O retorno do principal não é garantido, e os preços podem cair se os pagamentos não forem feitos em tempo hábil ou se a força do crédito enfraquecer. Os CLOs estão sujeitos a risco de liquidez, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco de resgate e risco de inadimplência dos ativos subjacentes.

Os investimentos concentrados em um único setor, indústria ou região serão mais suscetíveis aos fatores que afetam esse grupo e podem ser mais voláteis do que os investimentos menos concentrados ou o mercado como um todo.

Os derivativos podem ser mais voláteis e sensíveis a mudanças econômicas ou de mercado do que outros investimentos, o que pode resultar em perdas superiores ao investimento original e ampliadas pela alavancagem.

O aumento da rotatividade da carteira pode resultar em despesas mais altas e, potencialmente, em ganhos ou perdas tributáveis líquidos mais altos.

Os títulos lastreados em hipotecas (MBS) podem ser mais sensíveis às variações nas taxas de juros. Eles estão sujeitos ao risco de extensão, em que os mutuários estendem a duração de suas hipotecas à medida que as taxas de juros sobem, e ao risco de pré-pagamento, em que os mutuários pagam suas hipotecas mais cedo à medida que as taxas de juros caem. Esses riscos podem reduzir os retornos.

Os produtos securitizados, como títulos lastreados em hipotecas e em ativos, são mais sensíveis às variações nas taxas de juros, têm risco de extensão e pré-pagamento e estão sujeitos a mais riscos de crédito, avaliação e liquidez do que outros títulos de renda fixa.

Os portfólios gerenciados ativamente podem não produzir os resultados pretendidos. Nenhuma estratégia de investimento pode garantir lucro ou eliminar o risco de perda.

Este comunicado à imprensa destina-se exclusivamente ao uso de membros da mídia e não deve ser utilizado por investidores pessoais, consultores financeiros ou investidores institucionais. Podemos gravar chamadas telefônicas para nossa proteção mútua, para melhorar o atendimento ao cliente e para fins de manutenção de registros regulatórios. Todas as opiniões e estimativas contidas nessas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Guardian® é uma marca registrada da The Guardian Life Insurance Company of America, Nova York, NY. Copyright© 2025 The Guardian Life Insurance Company of America. Todos os direitos reservados.

Produtos/serviços de valores mobiliários e serviços de consultoria oferecidos pela Park Avenue Securities LLC, uma corretora registrada e consultora de investimentos registrada. A Park Avenue Securities é uma subsidiária integral da The Guardian Life Insurance Company of America e está localizada em 10 Hudson Yards, Nova York, NY 10001. Membro da FINRA, SIPC.

Os dividendos não são garantidos. Eles são declarados anualmente pelo Conselho de Administração da Guardian. O cálculo total dos dividendos inclui a experiência de mortalidade e o gerenciamento de despesas, bem como os resultados dos investimentos.

Informações financeiras referentes à Guardian em 31 de dezembro de 2024, em uma base estatutária: Ativos admitidos = US$ 86,8 bilhões; passivos = US$ 77,5 bilhões (incluindo US$ 60,7 bilhões de reservas); e superávit = US$ 9,3 bilhões.

Foto: Ali Dibadj, CEO da Janus Henderson