Bradesco Seguro Empresarial para escritórios cresce 68% em São Paulo em 2024

Em 2024, empresários paulistas buscaram mais proteção para seus escritórios. É o que atestam os dados da Bradesco Seguros. Em 2024, o segmento Escritórios do Bradesco Seguro Empresarial cresceu 68% em contratações somente no estado de São Paulo. Se olharmos para o cenário nacional, o segmento teve desempenho 70% superior ao ano anterior, e o Seguro Empresarial (com todos os segmentos) registrou aumento de 40% em relação a 2023.

“O crescimento do produto demonstra que o brasileiro está mais preocupado com a segurança do que nunca. Especialmente em São Paulo, onde a concentração de espaços corporativos é muito grande. Para se ter uma ideia, somente no segundo semestre do ano passado, a cidade de São Paulo incorporou 22.180 m² de novos escritórios, elevando o estoque para 12.312 milhões de m²”, afirma o Superintendente Sênior da Bradesco Seguros, Luiz Carlos Gomes.

O executivo destaca que as coberturas mais acionadas por segurados foram: Alagamentos, Incêndio e Danos Elétricos. “A proteção para incêndios faz parte do pacote de coberturas básicas do produto. No entanto, as coberturas para alagamento e danos elétricos são adicionais. Terem sido as coberturas mais acionadas ao longo de 2024 reforça a importância da proteção, especialmente em um momento em que fenômenos climáticos intensos, como chuvas torrenciais, estão cada vez mais frequentes”, enfatiza Gomes.

Fonte: Luiz Carlos Gomes, Superintendente Sênior da Bradesco Seguros