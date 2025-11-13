Seguros Unimed anuncia Rodrigo Augusto como novo superintendente Jurídico

Executivo tem a missão de garantir a segurança jurídica nos negócios, fortalecer práticas de governança e compliance, alinhado ao planejamento estratégico da companhia – A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, anuncia Rodrigo Augusto como novo superintendente Jurídico, de Governança, Riscos, Compliance e Privacidade de Dados. Com uma trajetória consolidada na seguradora, o executivo assume o desafio de fortalecer a segurança jurídica, a governança e as práticas de compliance. “A missão é consolidar o trabalho em desenvolvimento, que assegure confiança e proteção, contribuindo para um ambiente ético e inovador, sempre voltado ao cuidado de longo prazo com a saúde e o patrimônio”, afirma o novo superintendente.

Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mais de 21 anos de experiência no setor jurídico, especialmente nas áreas de seguros e saúde suplementar, Rodrigo Augusto também possui MBA Executivo em Seguros e Resseguros e Pós-Graduação em Direito Administrativo. Com passagem por empresas como Allianz, Tokio Marine, QBE, MetLife e AllSeg, sua trajetória inclui a liderança de equipes jurídicas, a implementação de áreas de Ouvidoria e Compliance, além da atuação como professor e membro de comissões jurídicas do setor, como Abramge e Fenasaúde.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 92% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 35 anos no mercado, a Companhia atende a 6,6 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 2 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 20 escritórios regionais pelo país.

Foto: Rodrigo Augusto, novo superintendente Jurídico, de Governança, Riscos, Compliance e Privacidade de Dados