Oxxy Seguradora anuncia Alberto Lohmann como novo diretor comercial

A Oxxy Seguradora anuncia a chegada de Alberto Lohmann para assumir a Diretoria Comercial da companhia. Com 36 anos de experiência no mercado segurador, o executivo passa a integrar a equipe da empresa em um momento de consolidação e expansão nacional.

A trajetória de Lohmann é marcada por sua atuação em grandes grupos do setor. O novo diretor atuou como superintendente executivo na Bradesco Seguros e na Icatu, além de ter sido head de seguros da Randon Corretora, do Grupo Randon, nos últimos seis anos.

Para o diretor operacional da Oxxy Seguradora, Tauã Masseroni, a vinda do executivo reforça o compromisso da companhia em fortalecer a presença no mercado e ampliar a rede de parcerias. “A Oxxy vive um ciclo de crescimento sustentado pela inovação e pela proximidade com o corretor. A experiência do Alberto, somada à sua visão estratégica e capacidade de liderança, será essencial para consolidar nossa atuação comercial em nível nacional e acelerar os planos de expansão da seguradora”, ressalta.

Lohmann destaca que o convite para integrar a Oxxy representa a oportunidade de contribuir para a consolidação de um modelo de negócios diferenciado. “O que me motivou foi a possibilidade de participar da construção de um novo conceito de seguros, baseado em soluções inovadoras e em uma relação próxima com o mercado. Acredito que a Oxxy tem um propósito muito claro de transformar o setor e deixar um legado duradouro”, afirma.

A contratação integra o movimento de fortalecimento institucional da companhia, que, sob nova estrutura comercial e executiva, segue ampliando o portfólio de produtos e consolidando sua atuação em novas regiões do país.

Sobre a Oxxy – Fundada em Florianópolis (SC) há quatro anos, a Oxxy Seguradora é a primeira companhia na categoria S4 do Brasil autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) a operar seguros e microsseguros inclusivos. Recentemente, anunciou seu reposicionamento estratégico, com foco na personalização de produtos, ampliação do portfólio e expansão para novas regiões do país.

Foto: Alberto Lohmann, diretor comercial, e Tauã Masseroni, diretor operacional da Oxxy Seguradora