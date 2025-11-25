MDS Brasil amplia time de Riscos Corporativos com a contratação de William Becklas

Engenheiro com ampla experiência internacional assume posição de Diretor Técnico de Relacionamento – A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país nos segmentos de seguros, resseguros, consultoria de riscos e gestão de benefícios, reforça sua equipe de Riscos Corporativos com a contratação de William Becklas como Diretor Técnico de Relacionamento.

William é Engenheiro Mecânico e possui MBA em Gestão e Engenharia de Produtos e Serviços pela Poli/USP. Com mais de 15 anos de experiência, ele atuou no desenvolvimento e gestão de programas de integridade de ativos e prevenção de perdas em indústrias de grande porte nos setores químico, alimentício, siderúrgico, papel e celulose, e mineração, tanto no Brasil quanto em diversos países da América Latina.

Antes de ingressar na MDS Brasil, William esteve na FM, uma das principais seguradoras globais de propriedades e liderou serviços de engenharia para clientes estratégicos, focando em programas corporativos de gestão de riscos, relacionamento com lideranças técnicas e operacionais, e interface com o time de subscrição.

Com essa contratação, a MDS Brasil amplia sua capacidade técnica para atender melhor o mercado de Riscos Corporativos, fortalecendo sua atuação com profissionais experientes e especializados.

“É uma grande satisfação receber o William em nossa equipe. Essa é uma posição extremamente estratégica para conquista e manutenção de grandes clientes da MDS Brasil. Nos riscos complexos há a necessidade de um entendimento da operação de forma profunda, assim como uma argumentação técnica junto aos seguradores na busca dos termos e condições mais adequados aos nossos clientes, reforçando nosso compromisso em prover soluções personalizadas”, finaliza Caio Carvalho, Vice-presidente de Riscos Corporativos e Resseguros.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África e no Chile com a marca MDS RE. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.