Marcos Fernandes assume a Superintendência de Seguros Property Facultativos

Marcos Fernandes passa a integrar o time do ASAS Group como novo Superintendente de Property Facultativo. Com 36 anos de experiência no mercado de seguros, tanto nacional quanto internacional, Marcos reúne as competências estratégicas e técnicas necessárias para liderar essa área com excelência. Conheça um pouco mais sobre a trajetória do novo superintendente e descubra como sua experiência pode fortalecer ainda mais o time do ASAS Group.

Competência para crescer juntos

A competência não é algo que apenas se desenvolve, mas um atributo que reúne conhecimentos e habilidades obtidas a partir da experiência prática. Em cargos de gestão de seguros, é fundamental que o profissional combine o know-how técnico com a capacidade de consolidar boas relações pessoais e profissionais, numa articulação constante entre mercado, corretores de seguros e clientes.

“Ao longo dos anos, acumulei muita experiência em subscrição e liderança, com adaptabilidade a diferentes funções, sempre com foco em achar soluções flexíveis para os clientes finais. Trago para ASAS esse caminho percorrido, com muita vontade de agregar valor e contribuir para que sigamos sendo percebidos como uma companhia especializada, flexível e com foco em achar soluções para os clientes e bons resultados para todos nossos parceiros”, destaca Marcos.

Com passagem por grandes players do mercado, como Allianz e AXA, Marcos possui vivência nas áreas de Engenharia de Riscos, Comercial, Subscrição e Negociação, tendo atuado na gestão de contas globais de Property, com contato direto com escritórios na Europa e nos Estados Unidos. O superintendente destaca sua experiência na função de network manager, colaborando como um multiplicador de assuntos relativos a programas de diversas linhas de negócios.

“Minha experiência como network manager me proporcionou um olhar ainda mais amplo em relação às múltiplas atividades da companhia, atuando também como entry point para todos os assuntos relacionados aos clientes estabelecidos no Brasil”, afirma o superintendente. A articulação com escritórios de outros países e sua atuação no gerenciamento de equipes internacionais fomentaram em Marcos a flexibilidade necessária para encontrar soluções assertivas em ambientes heterogêneos diversos.

Prioridades da área de Property FAC

O gerenciamento da área de Property Facultativo demanda uma visão ampla tanto da empresa e do mercado, com reconhecimento do conjunto específico de riscos que serão cobertos na apólice. A crescente busca pela modalidade facultativa na área de Property denota a conscientização quanto à necessidade de proteção de bens, considerando a eventualidade de danos causados por eventos específicos, geralmente, riscos complexos ou incomuns.

Na gestão do produto Property Facultativo, Marcos destaca que, independente das particularidades técnicas do ramo, os desafios a serem enfrentados são similares aos de outras linhas operadas pela ASAS. “Nossa missão é endossar a proximidade com os corretores de seguros parceiros. Assim, poderemos atuar com foco na busca de soluções inovadores para riscos complexos, criando oportunidades onde outras empresas só veem problemas. É dessa forma que mostramos nossa expertise: oferecendo um serviço de qualidade”, comenta.

O superintendente acrescenta que o aumento no volume de negócios facultativos gera uma grande carga administrativa, o que vem ao encontro de suas habilidades de gerenciamento e administração de carteira. “Confio que poderei contribuir para que o portfólio de Facultativos de Property da ASAS possa crescer ainda mais, mantendo a qualidade de serviço”, ressalta.

A chegada de Marcos segue a estratégia da ASAS em 2025, reforçando o time de gestão com foco no crescimento sustentável. “Estamos muito entusiasmados com o momento da ASAS e com o que Marcos pode agregar de valor para nossa equipe” comenta Guillermo Delfino, Deputy CEO do ASAS Group.