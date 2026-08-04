Marcio Barros assume Unidade Caxias do Sul da Lojacorr Seguros

Após quase 30 anos em grandes seguradoras, executivo aposta na proximidade com os corretores e no modelo colaborativo da rede para impulsionar o desenvolvimento da região – A Lojacorr Seguros passa a contar com Marcio Barros à frente da Unidade Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Após quase 30 anos de atuação no mercado de seguros, incluindo passagens por Bradesco Seguros e Sompo Seguros, o executivo assume a concessão da Unidade com o objetivo de fortalecer a presença da empresa na Serra Gaúcha (onde Barros atua há cerca de 15 anos, com conhecimento das características econômicas e empresariais locais) e contribuir para o desenvolvimento dos negócios dos parceiros da região.

Segundo Barros, a decisão de ingressar na rede representa a convergência entre a experiência acumulada ao longo da carreira e um modelo de distribuição que considera o mais inovador do mercado. “Ao longo da minha trajetória, aprendi que a parceria com os corretores, a visão estratégica e o foco na experiência do cliente fazem toda a diferença. O mercado de seguros é feito por pessoas e para pessoas, e relacionamentos duradouros se constroem com confiança, conhecimento e presença”, afirma.

A mudança também marca uma transição de perspectiva profissional. O gestor enxergou na Lojacorr Seguros a oportunidade de aplicar sua experiência de maneira mais consultiva e estratégica, em um modelo de atuação voltado à proximidade com os corretores. “Percebi que o meu próximo passo natural seria utilizar todo o conhecimento adquirido para apoiar os corretores de forma mais próxima e independente. A Lojacorr Seguros oferece a liberdade e a agilidade de um modelo inovador, ao mesmo tempo em que disponibiliza uma estrutura robusta para acelerar o crescimento sustentável dos parceiros. É a realização de um projeto que venho amadurecendo há alguns anos.”

Na avaliação do novo gestor, a Serra Gaúcha reúne condições favoráveis para o crescimento da corretagem de seguros. A diversidade econômica da região, com forte presença da indústria, do turismo, do agronegócio e do comércio, amplia as oportunidades para o setor. “A região possui uma cultura empreendedora muito forte e empresários que valorizam planejamento, continuidade e proteção patrimonial. Existe uma grande maturidade econômica e minha missão será apoiar os corretores na expansão de seus negócios, aproveitando todo esse potencial”, afirma.

Nos primeiros meses de atuação, Barros pretende aprofundar o conhecimento sobre o ecossistema da Lojacorr Seguros e fortalecer o relacionamento com as corretoras parceiras da Unidade. “Venho de uma seguradora que comercializava um portfólio específico. Agora passo a representar um hub com inúmeras soluções. Meu primeiro objetivo é ouvir os corretores, compreender suas necessidades e mostrar, na prática, como a Lojacorr Seguros pode tornar o dia a dia mais eficiente e gerar novas oportunidades.”

A proposta da nova gestão também contempla uma atuação consultiva, voltada à diversificação dos negócios das corretoras, à ampliação do uso do portfólio de seguradoras disponível e ao fortalecimento da atuação regional. Para Barros, a combinação entre autonomia das corretoras e força coletiva é um dos diferenciais do modelo da Lojacorr Seguros.

Ao analisar os desafios atuais da corretagem, o executivo destaca a evolução tecnológica, as demandas operacionais e a necessidade de ampliar oportunidades de negócios. Nesse contexto, acredita que a Lojacorr Seguros oferece estrutura, tecnologia, escala e acesso a um amplo portfólio para apoiar o crescimento das corretoras parceiras. Também reforça o compromisso de manter uma atuação próxima e convida os profissionais da região a conhecerem o modelo de atuação da empresa.

Sobre a Lojacorr Seguros

A Lojacorr Seguros é a maior plataforma aberta e especializada de distribuição de seguros massificados do Brasil, conectando mais de 2,2 mil corretoras de seguros, mais de 40 seguradoras e mais de 500 mil segurados. Fundada em 1996, oferece infraestrutura tecnológica completa, suporte técnico, comercial e operacional para corretores de seguros, é um canal de distribuição altamente especializado para as seguradoras e uma plataforma aberta e independente de seguros para cada segurado.

O ecossistema da Lojacorr Seguros conta com presença nacional: são 60 Unidades em todo o país, organizadas em 4 diretorias regionais e com mais de 5 mil profissionais conectados. Com rigoroso critério de seleção de suas parcerias e NPS na zona de excelência, a Lojacorr Seguros prioriza o relacionamento com parceiros que demonstram ética, seriedade e compromisso com o segurado.