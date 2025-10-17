Marcelo Silva é o novo Superintendente Técnico e Comercial da NVZ Corretora de Seguros

O executivo, que possui vasta experiência no mercado de seguros com atuações em seguradoras e corretoras de destaque no setor, assumiu nesta semana como novo Superintendente Técnico e Comercial da NVZ Corretora de Seguros. Marcelo SIlva, que também é um dos professores do Centro de Capacitação Profissional Seg News, destacou que uma das metas nessa empreitada é reposicionar e aproximar, ainda mais, a corretora dos seus clientes ativos e parceiros seguradores. De acordo com o novo superintendente, o objetivo é conquistar novos clientes e desta forma chegar à um crescimento anual em torno de dois dígitos nos próximos cinco anos.

Em suas atividades de mercado, tendo como ênfase a sua especialização em Seguros de Transportes de Cargas, Marcelo Silva se destacou tendo participado ativamente junto ao CIST – Clube Internacional de Seguro de Transportes. Entre as empresas nas quais atuou, podemos citar a ACE Seguradora, Alper Seguros, Albatroz MGA e Grupo Solo Brasil.