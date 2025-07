MAG Seguros abre turma de formação para Especialistas em Proteção Financeira

No primeiro semestre do ano foram registrados mais de 100 formandos no curso

A MAG Seguros, empresa especializada em vida e previdência, com 190 anos de atuação ininterrupta no país, abre hoje uma nova turma para formação de Especialistas em Proteção Financeira. Em parceria com a Escola de Negócios de Seguros, o curso traz novas turmas em todo o país, no período de março a novembro, e já conta com mais de 100 formados nos primeiros 6 meses do ano.

Na grade de conteúdo oferecida pelo curso, os alunos vivenciam treinamentos teóricos e práticos, com o apoio integral da companhia, incluindo 60 gerentes especialistas focados na capacitação e desenvolvimento destes profissionais. O curso ainda oferece um preparatório para o exame obrigatório de Corretor de Vida e Previdência no Brasil e já conta com um índice de aprovação de 91,4% no primeiro semestre de 2025.

“Na MAG, reconhecemos a necessidade de formação de novos corretores como um fator crítico de sucesso para o negócio. É por meio desses profissionais que conseguimos ampliar o alcance à proteção financeira para milhares de famílias brasileiras. O curso representa uma porta de entrada para quem deseja construir uma carreira independente, mas contando com todo suporte e expertise de quem é referência no assunto, sem falar da possibilidade de atuar com propósito, aspecto tão valorizado por muitos profissionais” destaca Luciana Rosa, gerente de Desenvolvimento Comercial da MAG Seguros.

No primeiro semestre do ano a Susep registrou em todo o Brasil, cerca de 4,5 mil corretores, o equivalente a 28,3 registros diários, ou seja, mais de um novo corretor a cada hora. Para participar da seleção do programa, é necessário possuir ensino médio completo, ser maior de 18 anos e bom relacionamento com pessoas. Além disso, os selecionados receberão uma bolsa-curso no período em que o candidato se prepara para obter a habilitação como corretor. Para se cadastrar, acesse o site da MAG Seguros.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis.

Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.

O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.