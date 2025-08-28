Kuantta Consultoria anuncia novo diretor-executivo

A Kuantta Consultoria, empresa especializada na gestão comercial e na qualificação para os corretores, anuncia Marcello Brandão como novo diretor-executivo. Com 30 anos de experiência no mercado de seguros, o executivo chega para conduzir a estratégia de crescimento da empresa e fortalecer sua posição.

Formado em Administração de Empresas pela Escola Nacional de Seguros (ENS), o executivo iniciou sua jornada no setor em 1995, com experiência na formação de novas equipes. Possui passagens pela Global Assistência, onde atuou como gestor entre 2010 e 2015. É o sócio-fundador da Brasma Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda. É corretor de seguros e diretor de Expansão do Automóvel Clube Brasileiro.

“A empresa tem um papel fundamental na profissionalização e no sucesso dos corretores de seguros. Sigo com a missão de contribuir, colocando em prática as ações relacionadas ao plano de expansão, para impulsionar o desenvolvimento de novos negócios e agregar valor para os nossos parceiros”, concluiu Brandão.