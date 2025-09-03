Grupo Exalt anuncia nova superintendente comercial

O Grupo Exalt anuncia Jessica Becker como nova superintendente comercial, para executar o planejamento estratégico de expansão. Com 18 anos de atuação no mercado segurador, possui experiência e estratégias de expansão, estruturação e gestão de equipes, suporte na comercialização de seguros ao nível nacional, com eficiência e resultados consistentes, reportando-se ao CEO, Alexandre Federman.

É formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Extensão, Gestão em Resseguro, pela Escola de Negócios e Seguros (ENS) e em Liderança e Inovação, pela Fundação Getúlio Vargas (FVG). Com passagens pela Sompo, Sura e Chubb, a executiva é especialista em treinamento e gestão de equipes, na gestão de preparo técnico, alinhamento cultural e engajamento, para transformar oportunidades em resultados sustentáveis.

O investimento nas contratações é uma iniciativa fundamental para o aumento na adesão de novos empreendedores. “Investir em um departamento comercial bem estruturado é o motor que impulsiona a receita, expande a demanda de novas corretoras associadas, aumenta a carteira de clientes e fortalece a posição da empresa no mercado”, concluiu Federman.

Sobre o Grupo Exalt

O Grupo Exalt é um dos maiores grupos de corretores do Brasil, com início de suas operações em 2009. Seu posicionamento é de uma aceleradora de corretores, combinando a colaboração entre os associados com a valorização do perfil empreendedor de cada membro. Possui um projeto de inovação e expansão em crescimento constante, atuando ativamente para o desenvolvimento e a consolidação de seus associados no mercado. Com 16 anos de atuação, o grupo conta com 75 corretoras associadas, que atendem a mais de 250 mil segurados e movimentam mais de 1 bilhão de reais em prêmios anuais. Com uma vasta experiência, oferece um atendimento personalizado para clientes de todos os portes, provendo proteção familiar e empresarial em todas as modalidades de seguros.