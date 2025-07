Concurso Susep: divulgado o resultado final da prova objetiva e preliminar da discursiva

Recursos das provas discursivas podem ser apresentados até 8 de julho – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) informa que foi publicado hoje (04), no Diário Oficial da União (DOU), o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório das provas discursivas do Concurso Público da Susep/2025.

Os candidatos poderão interpor recurso com relação ao resultado da prova discursiva entre às 10h do dia 7 de julho de 2025 às 18h do dia 8 de julho de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), diretamente no site do Cebraspe.

As provas foram realizadas dia 8 de junho, em todas as capitais dos Estados e do DF, para preenchimento imediato de 75 (setenta e cinco) vagas de analista técnico, além de formação de cadastro de reserva.

Após o resultado final das provas discursivas, os candidatos aprovados serão convocados para apresentação de títulos.

Para conferir o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório das provas discursivas, acesse o Edital Susep nº 3, de 3 de julho de 2025.

Para mais informações sobre o concurso, acesse o site do Cebraspe ou a página da Susep sobre o concurso:

https://www.gov.br/susep/pt-br/acesso-a-informacao/concursos-publicos-1