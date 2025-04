Com longa trajetória no mercado financeiro, Valmir Alves assume posição estratégica na Única Seguros

A movimentação chama a atenção do setor de seguros corporativos e reforça o posicionamento da empresa como uma das mais estratégicas do mercado nacional.

Com passagens por gigantes como Qualicorp, XP Investimentos e Itaú BBA, o executivo Valmir Alves acaba de assumir um novo desafio: integrar o time da Única Corretora de Seguros como Executivo Comercial.

Com MBA em Gestão e Marketing pela FAAP, Valmir é conhecido por seu olhar apurado para inovação e sua capacidade de construir soluções personalizadas que unem performance, agilidade e relacionamento de longo prazo. Ao longo de sua carreira, consolidou uma reputação sólida ao liderar projetos de alto impacto, sempre com foco em excelência no atendimento e resultados consistentes.

Agora, na Única Seguros — empresa com mais de 35 anos de mercado e reconhecida por sua abordagem exclusiva e consultiva na gestão de riscos — o executivo chega com a missão de estreitar ainda mais o relacionamento com o mercado corporativo, especialmente no segmento de seguros empresariais, um dos pilares da corretora.

A expectativa é que a expertise de Valmir impulsione ainda mais a atuação da corretora em setores-chave da economia, ampliando sua carteira de clientes com empresas que buscam uma gestão de benefícios, como por exemplo plano de saúde, mais eficiente, transparente e com alto nível de personalização.

Com a chegada do novo executivo, a Única reforça seu compromisso de sempre contar com os melhores talentos do mercado para proteger o que é mais valioso para seus clientes: pessoas, negócios e futuro.