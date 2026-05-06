Catia Rucco Rivelles assume como Head de Agro da Swiss Re Corporate Solutions no Brasil

A Swiss Re Corporate Solutions anunciou a promoção de Catia Rucco Rivelles ao cargo de Head of Agro Underwriting no Brasil, reforçando sua estratégia de fortalecimento no segmento agro, uma das frentes mais relevantes do mercado de seguros no país.

A executiva já integrava a companhia desde março de 2024, quando assumiu como Agro Business Manager. Agora, passa a liderar a área de subscrição de riscos do agronegócio, assumindo um papel estratégico no desenvolvimento de soluções e na ampliação da atuação da seguradora nesse segmento.

“Assumir essa posição é uma oportunidade de ampliar ainda mais a contribuição do seguro rural para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, em um momento em que a gestão de riscos se torna cada vez mais essencial. Nosso foco é avançar na construção de soluções que estejam alinhadas às necessidades reais do campo, fortalecendo a parceria com corretores e clientes”, afirma Catia.

Com uma trajetória sólida no setor, Catia acumula quase 15 anos de experiência na MAPFRE, onde atuou em diferentes posições de liderança. Entre os destaques estão os cargos de superintendente de Seguros Rurais e superintendente de Seguros Agrícolas, além de sua atuação como gerente comercial e subscritora de riscos agrícolas.

Engenheira agrônoma formada pela UNESP – Universidade Estadual Paulista, Catia também possui MBA em Agronegócio pela Universidade de São Paulo, combinação que sustenta sua atuação técnica e estratégica no desenvolvimento de soluções para o campo.

A nomeação ocorre em um importante momento de seguros voltados ao agronegócio, impulsionada pela ampliação dos riscos climáticos e pela necessidade de proteção financeira nas cadeias produtivas, reforçando o papel das seguradoras e dos corretores na estruturação de soluções cada vez mais especializadas para o setor.