Top Partners Experience celebra crescimento e fortalece rede de corretores do Grupo A12+

O Programa Partners do Grupo A12+, promoveu o “Top Partners Experience”, um encontro realizado em Belo Horizonte, voltado para estreitar o relacionamento com corretores e corretoras parceiros, compartilhar experiências e reconhecer os destaques da rede. O programa oferece as melhores soluções para os parceiros de negócios, ampliando o mix de produtos, para expandir o market share, aumentar a rentabilidade financeira, aprimorar a gestão e facilitar o acesso a melhores condições comerciais.

Durante o evento, foi celebrado o crescimento de 87% do Programa Partners entre as três corretoras contempladas, reforçando a iniciativa na geração de oportunidades e resultados para os participantes. Os responsáveis pela ampliação dos negócios foi Patricia Ferreira e Carla Fernandes, da Ampliar Corretora de Seguros, Felipe Valsdão, da Variseg Corretora de Seguros, e Adailton de Souza e Thiago Amorim, da Conectseg Jota Connect Seg.

Com o A12+ Partners, os corretores conquistam autonomia, forte presença no mercado, assessoria comercial, melhor aceitação e manutenção da marca da corretora, além de atendimento diferenciado das seguradoras. O programa oferece ainda diversificação de negócios com acesso a todas as modalidades de seguros, possibilidade de expandir operações corporativas com o apoio da A12+ Corporate, acesso a uma tecnologia exclusiva no ambiente digital, monitoramento do “cross-selling” da carteira e uma mesa de negociação exclusiva A12+.

O diretor de expansão do Grupo A12+, Evaldo de Paula, destacou a importância em relação ao reconhecimento dos partners que atuam no programa. “O Top Partners Experience é mais do que um evento de confraternização. É um espaço para celebrar conquistas, fortalecer relações e oferecer ferramentas que ajudam nossos parceiros a crescerem com autonomia e resultados consistentes.”

Os eventos do Programa Partners também contribuem para a capacitação e valorização dos corretores, permitindo que aprendam com os casos de sucesso de colegas, ampliem seu networking e se tornem verdadeiros embaixadores da marca A12+. Para a 3C, corretora que promove esse movimento, o objetivo é continuar evoluindo o programa, qualificando a operação, ampliando oportunidades e transformando a relação com os parceiros em uma jornada cada vez mais estratégica, produtiva e colaborativa.

O Grupo A12+ segue fortalecendo a rede de parceiros, oferecendo suporte, reconhecimento e oportunidades para que os corretores alcancem resultados expressivos e consolidem sua presença no mercado. Para Wellerson de Castro, diretor comercial da 3C, valorizar os corretores é essencial ao planejar ações que agreguem para os parceiros de negócios. “O Programa Partners representa uma das iniciativas mais relevantes dentro da estratégia de crescimento, integração e fortalecimento das nossas operações no ecossistema A12+. Mais do que um modelo comercial, se consolidou como uma plataforma de desenvolvimento para corretores parceiros, oferecendo suporte, proximidade, acesso a melhores condições e uma estrutura capaz de impulsionar negócios de forma sustentável”, concluiu.

Foto: da esquerda para a direita, o diretor comercial da 3C Corretora de Seguros, Wellerson Castro, as corretoras Patricia Ferreira e Carla Fernandes, da Ampliar Corretora de Seguros, e o diretor de Expansão do Grupo A12+, Evado de Paula