Lideranças do Grupo Bradesco Seguros prestigiam passagem de “Três Mulheres Altas” por Salvador

Apresentada pelo Circuito Cultural Bradesco Seguros, a peça “Três Mulheres Altas” passou por Salvador no último fim de semana com grande sucesso de público e reuniu as lideranças da seguradora. Na foto, Juliana Araujo e Luis Cesar Ferreira, da Bradesco Auto/RE, se reuniram com o elenco, que se apresentou no teatro do Sesc Casa do Comércio.

O espetáculo ainda passará por Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT) e Vitória (ES).

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.