Evento sobre Seguros Pet mostrou grande potencial do segmento

*Link do Video Completo no rodapé da Notícia – O Centro de Capacitação Profissional Seg News realizou o I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA PET no dia 30 de Julho no formato on line. O evento, que contou com o patrocínio da APet Planos de Saúde e Assistência para Cães e Gatos e do escritório Muller & Moreira Advocacia, apresentou o atual cenário de crescimento desta modalidade de cobertura para os nossos Pets. O evento teve a participação dos palestrantes Luiz Gênova, CEO da APet Planos de Saúde e Assistência para Cães e Gatos; Dr Renato Murta, Médico Veterinário, Gestor VET360 & Hospital Clinvet, Presidente da Com. Técnico Científica da ABMVL – Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal e da advogada Dra Ingrid Bing Moreira, Sócia do escritório Muller & Moreira Advocacia.

Clique no link para assistir ao evento na íntegra:

https://drive.google.com/file/d/10bK4HAUjjIwUcnxpczyZrYLvuo6SZ3BG/view?usp=sharing