BVIX apresenta novos executivos

A contratação dos executivos, com larga experiência de mercado, está alinhada aos planos estratégicos da empresa de expandir sua atuação geográfica e diversificar o seu portfólio de produtos – O diretor comercial e de planejamento estratégico da BVIX, Ed de Almeida Carlos, anunciou a contratação de três novos executivos de ponta e larga experiência no mercado de seguros. São eles: Mary Hellen Fernandes, executiva de contas, com base no Rio de Janeiro; Dilmo Moreira, gerente técnico de seguros de pessoas, e Márcio Braga, gerente comercial de seguros de pessoas. O objetivo da companhia é expandir as suas atividades para outros estados da federação e diversificar o seu portfólio de produtos. Um dos requisitos principais destas contratações foi a reconhecida expertise dos executivos no setor, segundo a direção da seguradora.

Mary Hellen Fernandes atuará comercialmente, junto aos corretores do Rio de Janeiro. Possui ampla experiência no mercado segurador carioca, no qual atua desde 2015, com passagens nas áreas de consultoria de negócios gerência de seguros e desenvolvimento de projetos e atendimento comercial nos segmentos de varejo e corporativo em corretora e grandes grupos seguradores. “Meu desejo de trabalhar na BVIX Seguradora vai além de uma simples oportunidade profissional; é uma chance de ser um agente de transformação. Estou motivada a unir forças com uma equipe tão comprometida e focada em impactar positivamente a vida das pessoas. Isso me empolga em ser parte da BVIX Seguradora. O propósito é levar segurança e tranquilidade às vidas que mais precisam”.

Dilmo Bantim Moreira – Executivo com sólida experiência no setor de seguros, Dilmo foi presidente do CVG-SP e atuou em diversas funções em grandes grupos seguradores, gerenciando projetos nas áreas de Saúde, Previdência, Pessoas e Benefícios. Contribuiu ativamente para entidades representativas, sendo presidente e vice-presidente do CVG/SP, assim como membro da ANSP e da Comissão Técnica da Fenaseg e FenaPrevi. Possui uma carreira docente e de articulista do setor. “Estou motivado para contribuir com o crescimento da BVIX, com desejo de inspirar novas gerações de profissionais e estabelecer a seguradora como referência em inovação e atendimento ao cliente. Eu desejo contribuir para transformar a relação entre seguradoras e clientes em parceria ativa e colaborativa”. Na BVIX, atuará como Gerente Técnico de Seguros de Pessoas.

Márcio Braga – O novo Gerente Comercial de Seguros de Pessoas da BVIX é um profissional com anos de experiência no setor, especialmente em Seguros de Pessoas (Saúde, Vida e Dental), tendo atuado em grandes grupos seguradores, liderando equipes comerciais com foco no crescimento de vendas, gestão de pessoas, retenção de clientes e rentabilidade. Desde 2002, é professor de Saúde Suplementar e Pessoas na Escola de Negócios de Seguros (ENS). Na BVIX, o executivo destaca “a acolhida acalorada e a cultura colaborativa do ambiente, o que o inspira a trabalhar em equipe. Meu foco será expandir a carteira de Seguros de Pessoas, com soluções personalizadas, priorizando a inclusão e a proteção de todos, além de estreitar os laços com corretores e escutar as demandas do canal de distribuição e dos clientes”.

Sobre a BVIX – A BVIX Seguradora nasceu com o propósito de ampliar o acesso à proteção financeira, tornando os seguros mais inclusivos, eficientes e alinhados às necessidades reais do mercado. A companhia atua em várias frentes, desde seguros acessíveis para grupos específicos até soluções robustas para grandes empresas. Com processos simplificados, a BVIX garante agilidade e transparência na experiência de clientes e parceiros, eliminando barreiras e trazendo mais eficiência para a gestão de riscos. Seus gestores acreditam que inovação e inclusão são conceitos complementares: ao desenvolver produtos acessíveis e flexíveis, fortalece-se a cultura do seguro e impulsiona-se a proteção financeira no Brasil.

Foto: Da esquerda para direita: Dilmo Moreira, Mary Fernandes e Márcio Braga