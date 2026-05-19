Bradesco Seguros abre vagas em Curitiba (PR)

Companhia reforça presença na região Sul com foco no desenvolvimento de talentos e no fortalecimento da cultura organizacional – O Grupo Bradesco Seguros está com oportunidades abertas em Curitiba (PR) para atuação na área de Canais de Atendimento, com foco em retenção e relacionamento com clientes.

As vagas são para a função de Pessoa Operadora de Atendimento – Retenção, em modelo presencial, e têm como objetivo aprimorar a experiência do cliente, especialmente nos atendimentos relacionados à previdência privada. Os profissionais serão responsáveis por compreender as necessidades dos clientes, indicar soluções personalizadas e atuar de forma consultiva, apoiando decisões de longo prazo.

A companhia busca candidatos com ensino superior completo ou em andamento, experiência em atendimento ao cliente e habilidades de comunicação e negociação. Vivência no mercado financeiro, em vendas ou em retenção de produtos será considerada um diferencial. Entre as competências comportamentais esperadas estão trabalho em equipe, proatividade, escuta ativa, equilíbrio emocional e foco em resultados.

“Ao mesmo tempo em que buscamos profissionais com perfil colaborativo e foco no cliente, investimos de forma consistente no desenvolvimento dessas competências ao longo da jornada. Acreditamos no aprendizado contínuo como base para uma atuação de qualidade e, por isso, estruturamos trilhas que combinam conhecimento técnico e habilidades comportamentais. Nosso objetivo é preparar esses talentos para uma atuação consultiva, próxima do cliente e alinhada às transformações do mercado, apoiados por uma cultura que valoriza cliente, colaborador, companhia, corretor e comunidade”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

Cintia Rodrigues, superintendente sênior da Central de Atendimento da seguradora, destaca também que os potenciais candidatos precisam estar atentos às novas tecnologias, considerando também à questão humana. “Temos o dever de sempre prestar um atendimento com muita qualidade e hoje a tecnologia é, sem dúvidas, uma das nossas maiores aliadas. Assim, os futuros funcionários deverão ter em mente a questão da comunicabilidade e dos diferentes públicos que nos procuram diariamente. A centralidade nas pessoas é o foco principal dos nossos atendimentos”.

As oportunidades são em regime CLT, com jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, de seis horas diárias, em modelo presencial. O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, previdência privada, participação nos lucros, programas de bem-estar, incentivo à educação e parcerias com instituições de ensino superior e cursos de idiomas, entre outros diferenciais.

Com atuação nacional e presença consolidada no mercado segurador, o Grupo Bradesco Seguros segue ampliando sua capacidade de atrair e desenvolver talentos, reforçando seu posicionamento como marca empregadora, alinhado ao selo “Com Você – cuidando de cada passo”, que evidencia as melhores práticas de gestão de pessoas e o crescimento sustentável do grupo segurador.

Mais informações podem ser acompanhadas nos canais oficiais da companhia, como o perfil @bradescoseguros nas redes sociais.

Serviço

Vaga: Pessoa Operadora de Atendimento – Retenção

Acesso: https://bradesco.csod.com/ux/ats/careersite/3/home/requisition/84959?c=bradesco

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.