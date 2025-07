Bem-estar, inovação e equidade nos cargos de liderança: como a MAG Seguros atua na valorização de seus colaboradores

Com 190 anos de atuação ininterrupta, seguradora conta com mais de 50% de mulheres em cargos de liderança e investe em cultura, bem-estar e inovação para seus colaboradores – De acordo com o levantamento realizado no último ano pela plataforma de bem-estar Wellhub, 83% dos trabalhadores consideram iniciativas de bem-estar tão importantes quanto a remuneração financeira. Com base nesse dado, é possível avaliar que os colaboradores hoje prezam pela sua qualidade de vida no âmbito mental e físico. Isso se torna uma prioridade na hora de escolher um emprego.

Atenta às tendências do mercado, a MAG Seguros, que em 2025 completou 190 anos de atuação ininterrupta, coleciona uma série de iniciativas voltadas para o crescimento, desenvolvimento e bem-estar de seus colaboradores. Há seis anos, a companhia conta com o ‘Tamo Junto’, que consiste em oferecer apoio psicológico, jurídico, financeiro e social, totalmente confidencial e sem limite de utilização. Além disso, a empresa também conta com o ‘Plural’, programa de incentivo à diversidade e à inclusão.

“Aqui na MAG, o cuidado e respeito aos nossos colaboradores fazem parte da nossa cultura. Por meio de ações e estratégias direcionadas, buscamos fazer a diferença na vida dessas pessoas que tanto se dedicam para o crescimento de nosso negócio. Buscamos ao máximo oferecer um ambiente saudável, positivo e incentivador para que nossos colaboradores possam cada vez mais aprimorar seus talentos e tenham sentimento de pertencimento e identificação com os nossos valores”, comenta Patrícia Campos, diretora de Gente e Gestão do Grupo MAG.

A executiva, aliás, é um exemplo do trabalho da companhia com relação à equidade de gênero e alto período de permanência na empresa – que é, em média, de 5,49 anos. Com 26 anos no Grupo MAG, Patrícia começou na empresa como trainee e passou por todos os níveis hierárquicos em diferentes áreas de atuação dentro dos recursos humanos da empresa até chegar à diretoria de Gente e Gestão em 2019. Assim como Patrícia, atualmente mais de 50% dos cargos de liderança da MAG são ocupados por mulheres, um reflexo do compromisso da empresa com a equidade de gênero e a diversidade no local de trabalho.

Nos últimos quatro anos no top 3 de empresas do rio de janeiro e entre as 30 melhores empresas de grande porte para trabalhar no Brasil, a MAG atua no formato híbrido a fim de que os colaboradores consigam flexibilizar suas rotinas equilibrando vida pessoal e profissional, sem reduzir motivação e produtividade. Patrícia considera que a companhia carrega em seu DNA o compromisso diário em incentivar e desenvolver seus colaboradores, como na aplicação do programa de avaliação de desempenho ‘Ciclo de Gente’.

“Na MAG, trabalhamos para contribuir com a trajetória dos nossos talentos por meio de práticas que impulsionam seu crescimento, como o ‘Ciclo de Gente’, que oferece oportunidades de desenvolvimento personalizados para cada colaborador. Em 190 anos, a MAG não é apenas uma empresa com uma longa trajetória, mas um modelo de como a visão estratégica, o compromisso contínuo e a capacidade de adaptação são essenciais para o êxito no mercado, principalmente em um país como o Brasil, repleto de desafios”, finaliza a executiva.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Patrícia Campos, diretora de Gente e Gestão do Grupo MAG.