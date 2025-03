AXA no Brasil anuncia novo vice-presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente

O executivo dará continuidade à estratégia comercial da companhia que quer crescer em seguros sustentáveis e inclusivos, além de dar escala a seu portfólio completo de soluções para empresas – A AXA no Brasil anuncia Luciano Calheiros como seu novo vice-presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente. Com 25 anos de experiência no mercado e sólida atuação em seguradoras globais, como Allianz, Zurich, Liberty, Swiss Re e Berkley Seguros, o executivo chega para fortalecer a execução do plano estratégico da companhia que está completando uma década no Brasil. Ele assume o cargo nesta quinta-feira, 27.

“Ele vai liderar uma equipe muito competente e focada, que vem entregando um crescimento de dois dígitos ao ano. Temos um portfólio completo de soluções para empresas, além de um amplo leque de parcerias estratégicas para desenvolver, e um profissional versátil como Luciano, com conhecimento técnico e próximo aos corretores, é um grande reforço para o time”, afirma Erika Medici, CEO da AXA no Brasil.

“A AXA tem um histórico de inovação e crescimento acelerado, uma companhia aberta e com grande ambição, o que é estimulante e desafiador. Vou contribuir com minha experiência para continuarmos entregando as metas, dentro dos pilares estratégicos, e seguiremos muito próximos de corretores e clientes”, afirma Luciano Calheiros.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 94 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Luciano Calheiros, novo vice-presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente.