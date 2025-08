Avla lança programa de trainee com destaque para transição de carreiras

Em sintonia com sua expansão acelerada no Brasil, a Avla, insurtech especializada em soluções para o setor B2B, anuncia a abertura de cinco vagas em seu primeiro programa de trainee. Diferente dos modelos tradicionais, uma das iniciativas contempla não apenas recém-formados e estudantes no fim da graduação, mas também profissionais que desejam mudar de área. A proposta é abrir portas para quem busca uma transição de carreira e quer ingressar no mundo dos seguros, em uma empresa em plena ascensão no mercado nacional.

A iniciativa confirma o Brasil como peça-chave da estratégia da empresa nas Américas. Com R$ 500 milhões em prêmios emitidos desde o início da operação brasileira em 2022, o país ganhou ainda mais relevância em 2024, quando a empresa registrou R$ 250 milhões em prêmios e se posicionou entre as cinco maiores seguradoras da região em riscos financeiros, segundo o ranking da PASA (La Asociación Panamericana de Fianzas).

Esse avanço se reflete também de dentro para fora. Em pouco mais de três anos no país, a Avla dobrou de tamanho ano após ano, ampliou seu quadro de colaboradores de pouco mais de 30 para mais de 170 pessoas e, em 2025, assumiu a liderança nacional no segmento de Riscos de Engenharia, após fechar um dos maiores negócios da história do setor. O crescimento é acompanhado por uma cultura que valoriza inovação, diversidade e formação de talentos com visão estratégica.

Oportunidades de transição de carreira e inserção no mercado

Uma das vagas é dedicada exclusivamente a profissionais com mais de três anos de carreira e formação anterior a dezembro de 2022, que nunca atuaram no setor de seguros (incluindo corretoras e resseguradoras), não havendo limite de idade. “Nosso programa de trainee tem como objetivo trazer profissionais que serão, no futuro, os novos líderes da companhia. Não acreditamos que essa geração deva ser composta apenas por recém-formados”, explica Ana Paula Costa, Gerente Sênior de RH e líder da área na Avla Brasil.

Já para os jovens talentos, a Avla busca estudantes no último ano de graduação ou recém-formados a partir de dezembro de 2022, de qualquer curso. Mais do que conhecimento técnico, a empresa valoriza candidatos com interesse em crescer em um ambiente dinâmico, que une estrutura de startup e o respaldo de uma multinacional. “Estamos focados em encontrar jovens com forte fit cultural. Adaptabilidade, resiliência e vontade de fazer diferente são ingredientes essenciais”, afirma Ana.

Os selecionados atuarão em áreas estratégicas como Comercial, Sinistros, Estratégia, P&C e Subscrição, em formato híbrido de trabalho — três dias no escritório e dois em home office. O salário é de R$ 10 mil, com um pacote de benefícios completo, que inclui bônus anual, plano de saúde e odontológico, curso de espanhol, auxílio-creche, day off de aniversário, 13º de vale-alimentação, entre outros.

Ao longo do programa, os trainees contarão com acompanhamento próximo da liderança, trilha de desenvolvimento acelerada, mentorias, treinamentos e até a possibilidade de uma imersão na matriz da empresa, no Chile. A cada trimestre, serão desafiados em frentes distintas e, ao final do ciclo, deverão entregar um projeto inédito.

As inscrições já podem ser feitas na página de carreiras da Avla (Link) e ficarão abertas até 29 de agosto. O processo seletivo será dividido em três etapas e inclui testes, dinâmicas, entrevistas com o time de RH e apresentações de case para gestores e o CEO.

“Acreditamos que uma equipe plural, com trajetórias diversas, é essencial para inovar e encontrar soluções para nossos clientes”, reforça Ana Paula. “Mais do que formação acadêmica, buscamos pessoas com energia, flexibilidade e vontade de fazer a diferença”, conclui.

Sobre a Avla

Entre os 5 maiores grupos seguradores de linhas financeiras da América Latina, a Avla opera no Chile, Peru, México, Brasil e EUA, e assumiu recentemente a liderança em riscos de engenharia no Brasil. Com o suporte de investidores de impacto como DEG, Altra Capital e Creation Investments, anunciou sua chegada ao Brasil e México em 2021 e o início das operações nos Estados Unidos em 2024.