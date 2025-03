Alper Seguros anuncia mudanças em sua estrutura organizacional para impulsionar crescimento

Corretora de Seguros promove executivos e cria nova vice-presidência para otimizar operações e fortalecer liderança no mercado – A Alper Seguros, uma das principais corretoras de seguros do Brasil, anuncia hoje importantes mudanças em sua estrutura organizacional. As alterações buscam otimizar as operações da empresa, ganhar eficiência nas unidades de negócios e sustentar a estratégia de crescimento.

Entre as principais mudanças está a promoção de Denis Teixeira a Sênior Vice-Presidente de Transportes, Logística, além de assimir o comando da Alper Network, divisão de parcerias estratégicas da Alper. Na companhia desde a incorporação da Transbroker, Teixeira passa a liderar toda a estrutura de negócios de logística da empresa, incluindo as áreas de Frota e RC Logístico.

Alexandre Boccia, que ingressou na Alper em 2023, foi promovido a Sênior Vice-Presidente de Seguros Individuais, Massificados e Filiais, assumindo também a liderança da BU de Auto Individual e Consórcio. Sob sua direção, Antônio Azevedo, que mantém o cargo de Vice-Presidente de Auto, Frota e Consórcio, passará a ter duplo reporte. E Carolina Lima, executiva com oito anos de casa, foi promovida a Vice-Presidente de Gente & Gestão, Compras e Facilities, expandindo sua atuação para além da gestão de pessoas.

A companhia também anuncia a criação de uma nova Sênior Vice-Presidência unindo as estruturas de Riscos e Resseguros, que será liderada por Fábio Ursaia, executivo com mais de 20 anos de experiência no setor de seguros. Ele iniciará suas atividades em 17 de abril e terá sob sua liderança as áreas de Riscos Corporativos, Agro, Resseguros, Specialty, Cativas, GR e Sinistros.

Outras mudanças importantes incluem a nova atribuição de André de Barros Martins, Sênior Vice-Presidente de Benefícios, que assume também o papel de Client Advocate, aproximando-se das maiores contas da Alper. Guilherme Netto, atual Sênior Vice-Presidente de Finanças, M&A e Jurídico, passa a liderar também a Alper Tech, em conjunto com Patricia Fumagalli, Vice-Presidente de Digital e Tech.

Marcelo Elias, anteriormente Vice-Presidente de Cativas, GR e Sinistros e interino em Riscos Corporativos, assumirá de forma definitiva a gestão da área de Riscos Corporativos.

Para Marcos Couto, CEO da Alper Seguros, a reestruturação na liderança da companhia está alinhada aos planos de crescimento orgânico e de expansão por consolidação de mercado, assumidos pela empresa. “Estas mudanças em nossa estrutura nos possibilitarão continuar crescendo cada vez mais e atingir resultados ainda melhores”, afirmou o executivo. “Todos esses profissionais citados em nosso comunicado são grandes referências no mercado em suas respectivas áreas, e dividem com a Alper a responsabilidade de elevar o nível de negócios no mercado segurador brasileiro e internacional”, completa Couto.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 26 escritórios pelo país, ao todo são 22 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Fábio Ursaia, novo Sênior Vice-Presidente Riscos e Resseguros da Alper