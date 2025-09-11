Allianz Partners Brasil abre 100 vagas de empregos em São Bernardo do Campo

Buscando novos talentos na região do Grande ABC, vaga de atendimento oferece salário de R$ 1.755,00 mais benefícios -A Allianz Partners Brasil, líder global em soluções de assistência 24h e seguro viagem, anuncia a abertura de 100 vagas para a posição de Analista de Atendimento ao cliente em sua unidade de negócios em São Bernardo do Campo, São Paulo. A iniciativa visa fortalecer a equipe e reforçar o compromisso da empresa com a expansão de sua atuação no mercado brasileiro.

Para se candidatar, basta acessar o link:

https://allianzpartners.gupy.io/jobs/9837848?jobBoardSource=share_link

Requisitos e qualificações

Ter no mínimo 18 anos;

Para o sexo masculino possuir reservista;

Ensino médio completo;

Ter fácil acesso a região do Grande ABC;

Habilidade com digitação (o candidato deverá utilizar um computador para a realização de avaliação);

Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados em regime de escala.

Todas as vagas também são destinadas às pessoas com deficiência (PcD).

O salário para a vaga de Analista de Atendimento é de R$1.755,00 (podendo sofrer alterações dependendo do produto atendido e escala), além de plano de incentivo variável de até R$200 de acordo com o desempenho. A empresa também oferece benefícios como vale alimentação ou refeição (ticket flex), vale transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, participação nos lucros e resultados, programa de suporte psicológico e programas de saúde e bem-estar, como o TotalPass.

As oportunidades são para atuar na equipe de atendimento em um ambiente de trabalho que valoriza a inclusão e igualdade de oportunidades, a inovação e o bem-estar dos colaboradores. Recentemente a empresa foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, como um dos melhores lugares para se trabalhar, de acordo com a pesquisa Great Place to Work (GPTW), destacando a qualidade de seu ambiente corporativo e as políticas de valorização profissional. A Allianz Partners busca talentos que queiram crescer e se desenvolver, com uma cultura baseada na colaboração e na excelência.

Feiras de Empregos

Reforçando sua presença em eventos de recrutamento da região do Grande ABC, a Allianz Partners participa da Feira de Empregos da Faculdade Engenheiro Salvador Arena, em São Bernardo do Campo, na próxima segunda-feira (15), das 16h às 20h. O evento será uma oportunidade para os candidatos conhecerem mais sobre a empresa, as vagas disponíveis e conversar com a equipe de recursos humanos. A participação reforça a estratégia de se conectar com futuros talentos e fortalecer seu relacionamento com a comunidade.

Já no dia 26 de setembro, das 10h às 14h, a empresa participa da Feira de Emprego Inclusiva, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, reforçando seu compromisso com a inclusão e igualdade de oportunidades.

Serviço

Feira de empregos da Faculdade Engenheiro Salvador Arena

Data: 15 de setembro (segunda-feira)

Horário: das 16h às 20h

Local: Estr. dos Alvarengas, 4001 – São Bernardo do Campo

Feira de Emprego Inclusiva – Prefeitura de São Bernardo do Campo

Data: 26 de setembro

Horário: das 10h às 14h

Local: Ceitec – Av. Getúlio Vargas, 1457, Baeta Neves – São Bernardo do Campo.

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais que abrangem seguro de viagem, mobilidade, assistência, seguro saúde e benefícios para funcionários. Orientados para o cliente, nossos especialistas inovadores estão redefinindo os serviços de seguros, fornecendo produtos e soluções prontos para o futuro, de alta tecnologia e com alto contato, que vão além dos seguros tradicionais. Nossos produtos são perfeitamente incorporados aos negócios de nossos parceiros, vendidos por meio de canais intermediários ou diretamente aos clientes por meio da marca Allianz. Presentes em mais de 75 países, nossos 21.900 funcionários falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,5 milhões de casos por ano e estão motivados a ir além para oferecer tranquilidade aos nossos clientes em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse: www.allianz-partners.com