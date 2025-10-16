Acrisure anuncia novo diretor financeiro

A Acrisure anuncia Caio Petrolini como o novo diretor financeiro de suas operações no Brasil. Caio se reportará a Thomaz Menezes, CEO da Acrisure Brasil e head para a América Latina. O novo CFO integrará o comitê executivo da empresa no Brasil, fortalecendo a liderança executiva da Acrisure e apoiando na execução da estratégia de crescimento e inovação no mercado brasileiro. Com cerca de 20 anos de experiência nos setores financeiro e de seguros, Caio traz um histórico comprovado em impulsionar eficiência, governança e crescimento sustentável – competências que serão fundamentais para a expansão e integração contínuas das operações da Acrisure no Brasil.

Antes de ingressar na Acrisure, atuou como diretor financeiro na Willis Towers Watson Brasil, onde acumulou profunda experiência em planejamento financeiro, controladoria e auditoria. O conhecimento do executivo na gestão de processos de M&A e integrações financeiras apoiará a estratégia de crescimento da Acrisure por meio da inovação e de parcerias estratégicas.

Caio é formado em Ciências Atuariais pela PUC-SP e em Ciências Contábeis pela Trevisan Business School, além de MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral. Possui proficiência em BRGAAP, IFRS e USGAAP, tendo atuado internacionalmente na PwC em Hartford, Estados Unidos, onde participou de auditorias para grandes grupos seguradores, experiência que aprimora sua compreensão do mercado e fortalece as práticas de governança e gestão de riscos da Acrisure na região.

“A mentalidade estratégica e a experiência de Caio em transformação digital, integração financeira e crescimento por meio de fusões e aquisições serão ativos essenciais para apoiar a expansão da Acrisure no Brasil”, afirmou Thomaz Menezes.

Sobre a Acrisure

Líder global em fintech, a Acrisure capacita milhões de empresas e indivíduos ambiciosos com as soluções certas para crescerem com ousadia. Combinando tecnologia de ponta e suporte humano de ponta, a empresa conecta clientes a soluções personalizadas em uma gama de seguros, resseguros, folha de pagamento, benefícios, segurança cibernética, serviços imobiliários – e muito mais. Nos últimos 12 anos, a receita da Acrisure cresceu de US$ 38 milhões para quase US$ 5 bilhões e emprega mais de 19.000 colaboradores em 24 países. E isso é só o começo. No Brasil a Acrisure entrou pela aquisição do grupo It’sSeg Company, em 2022. Para saber mais, visite acrisure.com.br.

Foto: Caio Petroli, novo diretor financeiro