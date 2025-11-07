A Swiss Re Corporate Solutions anunciou hoje que Guilherme Perondi Neto foi nomeado Head Ibero-America, Middle East & Africa, a partir de 1º de dezembro de 2025.

Desde que ingressou na Swiss Re em 2017 como Chief Commercial Officer no Brasil, Guilherme Perondi Neto ocupou vários cargos importantes na empresa, incluindo o de Customer & Distribution Manager para a América Latina.

Além do novo cargo, ele continuará exercendo sua função atual como Country Head Brazil, com base em São Paulo, reportando-se a Ivan Gonzalez, CEO da Swiss Re Corporate Solutions.

Guilherme Perondi Neto contará com o apoio dos atuais líderes de negócios nos demais países da América Latina, Espanha e Portugal, bem como na África do Sul.

Ivan Gonzalez declarou: “Guilherme traz uma poderosa combinação de visão estratégica, liderança comercial e profundo conhecimento da indústria de seguros. Durante seu tempo na Swiss Re, ele tem constantemente entregado resultados sólidos para nossos parceiros e clientes. Seu espírito empreendedor, foco em resultados e liderança inspiradora fazem dele o candidato ideal para liderar esta Unidade de Mercado diversa e dinâmica.”

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions

A Swiss Re Corporate Solutions oferece soluções de transferência de risco para corporações de grande e médio porte em todo o mundo. Seus produtos inovadores, altamente personalizados e suas coberturas de seguro padrão ajudam as empresas a tornarem-se mais resilientes, enquanto seu serviço de sinistros líder de mercado proporciona tranquilidade adicional. A Swiss Re Corporate Solutions atende clientes a partir de escritórios em todo o mundo e conta com a força financeira do Grupo Swiss Re. Visite nosso site ou siga-nos no LinkedIn.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Determinadas declarações e ilustrações aqui contidas são prospectivas. Essas declarações (incluindo planos, objetivos, metas e tendências) e ilustrações refletem expectativas atuais sobre eventos futuros, baseadas em certas premissas, e incluem qualquer declaração que não se refira diretamente a um fato histórico ou atual. Mais informações sobre declarações prospectivas podem ser encontradas na seção Aviso Legal da Swiss Re Corporate Solutions.