Redução de sinistralidade e diversificação de produtos impulsiona crescimento da Sancor Seguros no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2024, a Sancor Seguros teve um excelente desempenho financeiro. A empresa alcançou um Lucro Antes dos Impostos (LAIR) de R$ 8,9 milhões, ultrapassando suas estimativas em 25%. A quantia dos prêmios distribuídos totalizou R$ 242 milhões, apresentando um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelos seguros de vida, patrimonial e auto. O retorno sobre o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) atingiu 9,4%.

A melhoria na margem operacional foi um fator crucial para esse crescimento. A companhia alcançou R$ 30,2 milhões, um aumento de 28% em relação ao ano anterior. A significativa redução da sinistralidade bruta, que caiu de 49,9% para 26,1%, fortaleceu a estabilidade financeira. O resultado financeiro também foi expressivo, com ganhos de R$ 16,2 milhões e uma rentabilidade de 112,5% sobre o CDI, superior à média de mercado.

“Dentre as distintas linhas de negócios, destacam-se as performances do seguro de vida, que apresentou 47% de crescimento nos prêmios emitidos e 38% na margem operacional. Também se destaca o seguro agro, com crescimento de 55% na sua margem operacional. O principal fator foi a melhora no indicador de sinistralidade”, observa Rafael Gozer, CFO da Sancor Seguros.

A expansão da rede de parceiros varejistas também contribuiu significativamente para a proteção de mais de 230 mil pessoas em menos de um ano. O segmento de seguros patrimoniais, que abrange produtos de engenharia, equipamentos, responsabilidade civil e eventos, apresentou resultados promissores.

Simultaneamente ao êxito financeiro, a companhia implementou iniciativas que favorecem tanto a mobilidade urbana quanto o desenvolvimento sustentável, como o programa de bicicletas e patinetes elétricos em Maringá (PR), que já conta com mais de 300 mil minutos de utilização. E, em colaboração com a Assindi, a seguradora apoia projetos que promovem a valorização da cultura indígena e incentivam a sustentabilidade nas comunidades Kaingang.

Com uma gestão sólida e uma visão de futuro promissora, a Sancor Seguros se consolida como uma das principais seguradoras do país. “Nosso propósito é inovar e oferecer soluções de seguros que protejam pessoas e ampliem a segurança da sociedade. A proteção securitária é uma ferramenta fundamental para garantir a continuidade e a sustentabilidade financeira tanto para indivíduos quanto para empresas. Com esse compromisso, estamos constantemente desenvolvendo soluções que façam sentido nesse contexto”, conclui Gozer.

Foto: Rafael Gozer, CFO da Sancor Seguros