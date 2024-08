MDS Brasil destaca compromisso com a saúde dos pets no Dia Mundial do Cachorro com os planos de saúde da Petlove

Parceria oferece planos de saúde pet com cobertura abrangente e serviços de qualidade, assegurando o bem-estar dos animais no país com a terceira maior população de pets do mundo – Em comemoração ao Dia Mundial do Cachorro, celebrado em 26 de agosto, a MDS Brasil reforça sua parceria com a Petlove ao oferecer planos de saúde pet que garantem o melhor cuidado para nossos amigos de quatro patas. Com opções que não diferenciam idade, espécie, sexo ou doenças pré-existentes, os planos custam a partir de R$24,90/mês e oferecem desde consultas simples e check-ups rotineiros até situações mais complexas, de acordo com a cobertura contratada.

Segundo dados da MDS Brasil, nos últimos anos, houve um aumento significativo na procura por planos de saúde para pets. Esse crescimento foi impulsionado tanto pelo aumento acumulado de 3,5% na população de cães e 6% na de gatos, conforme estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), quando pela crescente percepção do conceito de família multiespécie, aquela formada pelo núcleo familiar humano em convivência compartilhada com os pets. Entre as coberturas mais procuradas pelos donos de pets estão consultas, exames e vacinas, refletindo a preocupação crescente com a saúde preventiva.

Uma pesquisa realizada pela Quaest em parceria com a Petlove revelou que 72% dos brasileiros têm pets em casa. Além disso, 22% dos entrevistados já tiveram animais, posicionando o Brasil como o país com a terceira maior população de pets do mundo. A saúde dos animais é uma grande preocupação dos donos: 71% recorrem a veterinários particulares e 20% tratam os pets em casa. No entanto, 19% das pessoas que ganham até 2 salários mínimos nunca levaram seus animais ao veterinário. Além disso, metade dos entrevistados afirmou que já deixou de realizar um procedimento por falta de dinheiro, e 96% acreditam que um plano de saúde poderia evitar sofrimento para pets e suas famílias.

“No Dia Mundial do Cachorro, reafirmamos nosso compromisso de disponibilizar planos de saúde que realmente atendam às necessidades dos pets. A parceria com a Petlove nos possibilita garantir diversas opções para que os tutores cuidem de seus animais com tranquilidade”, ressalta Rogério Lemes – Diretor de Varejo da MDS Brasil.

Com procedimentos que incluem cuidados básicos para a saúde do pet, como consultas, principais vacinas, atendimento emergencial e exames laboratoriais simples, até cirurgias e exames complexos, nos planos mais completos, um dos grandes diferenciais do plano de saúde é que o valor não varia de acordo com a espécie ou idade do animal. Além disso, o plano dispõe atendimento veterinário em domicílio, conforme disponibilidade, e plantão 24 horas em clínicas parceiras, prontas para atender os pets a qualquer hora do dia ou da noite.

Líder no segmento de Saúde e Benefícios, a MDS Brasil oferece ainda mais credibilidade e confiança para os tutores que buscam o melhor para seus animais. Os planos de saúde oferecidos pela MDS Brasil* em colaboração com a Petlove incluem:

Plano “Leve” (R$24,90): Com cobertura básica, inclui vacinas obrigatórias, consultas em horários normais, microchipagem gratuita e clínico geral em domicílio.

Plano “Tranquilo” (54,90): Além das coberturas do plano básico, oferece exames laboratoriais e de imagem, além de procedimentos clínicos.

Plano “Ideal” (104,90): A opção mais completa, incluindo atendimento com especialistas, exames cardiológicos, cirurgias, anestesia inalatória e internação. Descontos cumulativos são oferecidos para quem tem mais de um pet.

*valores sujeitos a mudança conforme região.

