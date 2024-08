Allianz Partners Brasil reforça a importância da Responsabilidade Social Corporativa no Dia do Voluntariado

O grupo Célula V.I.D.A. apoia diversos projetos sociais e soma centenas de beneficiados na região do ABC Paulista – Comemorado no Brasil em 28 de agosto, o Dia do Voluntariado visa reconhecer o trabalho dos brasileiros em prol da ajuda ao próximo. De acordo com o IBGE, em 2022, 7,3 milhões de pessoas realizaram algum tipo de atividade voluntária no país, representando 4,2% da população. Neste contexto, a Allianz Partners Brasil, líder em assistência 24h, celebra a responsabilidade social corporativa (RSC) por meio do Célula V.I.D.A., seu grupo de voluntariado que tem impactado a vida de muitas pessoas.

Com aproximadamente 80 colaboradores envolvidos atualmente, o projeto exemplifica o compromisso da empresa com a responsabilidade social e o apoio a diversas causas. Desde sua criação, em 2006, o grupo já impactou centenas de pessoas, apoiando instituições em todo o ABC, na região metropolitana de São Paulo. Em 2023, as ações do Célula V.I.D.A. beneficiaram diretamente 219 pessoas, incluindo crianças da Associação São Luiz, um orfanato em São Bernardo do Campo, e idosos do Instituto Monsenhor Antunes (I.M.A.). Este ano, até julho, o projeto já alcançou 118 beneficiários, com destaque para o suporte a crianças do Projeto Vila Mulford.

Além disso, a Campanha do Agasalho deste ano do grupo de voluntariado conquistou um recorde histórico ao arrecadar 1.392 itens, superando todas as marcas anteriores e demonstrando o forte engajamento dos colaboradores em causas sociais.

“Estamos extremamente orgulhosos dos resultados que o Célula V.I.D.A. tem gerado em nossa comunidade. Sabemos que a prática da responsabilidade social corporativa constrói uma aliança de confiança e transformação entre empresas e sociedade e é essa relação que forma um dos pilares fundamentais para nossa companhia.”, afirma Paula Moreira da Silva, Gerente de Qualidade e Responsabilidade Social na Allianz Partners Brasil.

A participação no grupo traz inúmeros benefícios para os colaboradores da Allianz Partners Brasil, pois, além de promover um senso de pertencimento à comunidade e à empresa, o voluntariado também desenvolve habilidades importantes como empatia e trabalho em equipe. Para a empresa, o impacto é igualmente significativo, contribuindo para a atração e retenção de talentos e fortalecendo a reputação da Allianz Partners como uma organização socialmente responsável.

O que vem por aí no Célula V.I.D.A.

O segundo semestre de 2024 inicia com foco na Semana da Sustentabilidade, uma iniciativa global que envolve unidades de negócios da Allianz Partners em todo o mundo. Além disso, outras grandes ações são esperadas até o final do ano, como o Dia das Crianças e o Natal, demonstrando o compromisso contínuo da empresa com a responsabilidade social.

Neste Dia do Voluntariado, a Allianz Partners Brasil celebra não apenas as conquistas do seu grupo Célula V.I.D.A., mas também o papel vital do voluntariado no Brasil, reforçando a importância do engajamento social para a construção de uma sociedade mais solidária e justa.

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais nas áreas de seguro internacional de saúde e vida, automotivo, assistência e viagem. Nossos especialistas em inovação estão redefinindo os serviços de seguros, oferecendo produtos e soluções de alta tecnologia e prontos para o futuro, que vão além do seguro tradicional. Nossos produtos são incorporados perfeitamente aos negócios de nossos parceiros ou vendidos diretamente aos clientes e estão disponíveis por meio de várias marcas comerciais como Allianz Assistance, Allianz Travel e Allianz Care. Presente em mais de 70 países, nossos 22.600 colaboradores falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,9 milhões de casos por ano, com foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo.

Para mais informações, acesse: https://www.allianz-partners.com.br/