No encontro do CCS-SP, Tokio Marine Seguradora celebra bons resultados

Presidente José Adalberto Ferrara e diretores agradeceram aos corretores a parceria no crescimento e evolução da seguradora. Recebida no tradicional almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), no dia 20 de agosto, no Terraço Itália, a Tokio Marine Seguradora apresentou números vistosos do seu desempenho. Em 2023, a seguradora alcançou pela primeira vez a marca do bilhão em lucro líquido, atingindo R$ 1,4 bilhão, além de R$ 12,1 bilhões em faturamento (Prêmios Emitidos).

O presidente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, atribuiu o bom desempenho à parceria com os corretores de seguros, que somam 43 mil profissionais ativos na empresa. “Os corretores fizeram da Tokio Marine o que ela é hoje. Por isso, só tenho a agradecer”, disse. O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, elogiou a postura da seguradora de valorização dos corretores de seguros. “Hoje, a Tokio Marine é uma opção importantíssima para os corretores”, disse.

Além de Ferrara, a Tokio Marine foi representada pelos diretores Marcos Kobayashi (Comercial Nacional Varejo e Vida), Adilson Ignácio Lavrador (Executivo de Operações, Sinistros e Tecnologia), Alexsandro Anselmo Priuli (Comercial Varejo Regional SP) e Marcelo Goldman (Executivo de Produtos Massificados). Coube a Kobayashi apresentar a evolução da seguradora ao longo dos anos. Segundo ele, o Grupo Tokio Marine tem 145 anos, presença em 46 países e lucratividade de US$ 3,1 bilhões. No Brasil há 65 anos, a seguradora conta com 2,4 mil colaboradores e 68 pontos de atendimento.

Crescimento

No período de doze anos, entre 2011 e 2023, a Tokio Marine aumentou em oito vezes o seu tamanho, saltando de R$ 1,6 bilhão em produtividade para R$ 12,1 bilhões. Somente no canal varejo, que corresponde a 70% de participação na seguradora, a produção atingiu R$ 9 bilhões de Prêmio Líquido Emitido (PEL) nos últimos doze meses até julho.

Na carteira de massificados, Kobayashi destacou o crescimento do seguro residencial e do fiança locatícia. “Temos a segunda maior produção do mercado entre seguradoras não ligadas a bancos”, disse. Ele também mencionou o crescimento expressivo do seguro residencial, condomínio, que até poucos anos atrás não figurava no ranking. “Hoje, a Tokio Marine é a maior do mercado com mais 170 mil itens”, disse. Para tanto, a seguradora adotou melhorias nos seus cotadores, que ficaram mais ágeis, simples e intuitivos.

Na carteira de PJ, que soma cerca de 40 produtos, os destaques são para os seguros empresarial, responsabilidade civil, energia renovável, riscos nomeados, transporte e engenharia, todos colocados entre os primeiros no ranking da Susep. Já na carteira de vida, uma iniciativa recente foi o lançamento do produto Funeral+, que oferece assistência para realização do funeral e orientação especializada para simular custos do inventário e a elaboração da minuta de testamento. “São serviços de uma valia gigante”, disse.

Ramos promissores

A Tokio Marine ampliou e internalizou os canais de atendimento aos clientes e aos corretores por meio do Super APP Corretor, Portal do Corretor, WhatsApp e presencial. “É um atendimento qualificado, prestado por nossos funcionários”, disse. A seguradora teve forte atuação na tragédia do Sul, incluindo desde as indenizações até a reciclagem de veículos sinistrados, além de ações sociais que impactaram mais de 400 mil pessoas. “Prestamos todo o apoio aos segurados e corretores com nossas equipes e prestadores de serviços”, disse.

No final do evento, o presidente da Tokio Marine convidou os corretores a diversificarem suas carteiras. Ele deu o exemplo dos seguros para energias renováveis, como eólica, solar e combustível hidrogênio, que vêm despontando como áreas promissoras. “Automóvel continuará protagonista, mas olhem com carinho para esses produtos, porque fazem parte do futuro e, ainda, para o seguro garantia, que será mais demandado com os investimentos em infraestrutura previstos pelo governo”, disse.

O mentor Álvaro Fonseca quis saber a opinião de Ferrara sobre o futuro do mercado de seguros após a onda de fusões e aquisições. O executivo lembrou da atuação perene da Tokio Marine em todo o mundo, bem como a solidez da seguradora no Brasil, que ocupa a segunda posição nos negócios do grupo. Embora a Tokio Marine esteja na posição de compradora, Ferrara não vê com bons olhos a concentração de mercado, porque reduz a competitividade e a criatividade. “Para a Tokio Marine, quanto mais seguradoras, melhor”, disse.

Foto: Gilberto Januário, Alexsandro Anselmo Priuli, Marcos Kobayashi, Alexandre Camillo, José Adalberto Ferrara, Álvaro Fonseca, Boris Ber, Marcelo Goldman, Manuel Matos e Adilson Lavrador