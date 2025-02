Rafaela Silva e Raíssa Machado são as novas embaixadoras da MAG

Anúncio da parceria com as medalhistas olímpica e paralímpica também celebra os 190 anos da companhia

A MAG, empresa especializada em vida em previdência, anunciou nesta segunda-feira (3) o patrocínio às atletas Rafaela Silva – medalhista olímpica e bicampeã mundial de judô – e Raíssa Machado – medalhista paralímpica e campeã parapanamericana de lançamento de dardo. As atletas, que no ano passado foram medalhistas em Paris, são as novas embaixadoras da marca.



Helder Molina, CEO do Grupo MAG, destacou que a parceria reforça o compromisso da companhia no incentivo ao esporte. “Acreditamos no poder do esporte como agente de transformação da sociedade. Por isso, estar ao lado de atletas como a Rafaela e Raíssa, que escreveram suas histórias com tanta determinação, é motivo de grande orgulho para nós.”



Campeã olímpica nos Jogos do Rio, em 2016, e bronze em 2024 nas olimpíadas de Paris, Rafaela Silva foi a primeira brasileira campeã mundial de judô, em 2013. Cria da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, a carioca deu seus primeiros passos no judô no Instituto Reação, projeto social liderado pelo ex-judoca Flávio Canto. Rafaela destaca a alegria em ser a nova embaixadora da MAG e a importância de ter ao lado um parceiro que possui os mesmos valores.



“É importante para o atleta ter parceiros que acreditam, que apoiam e entendem a força e o poder do esporte. Fico muito feliz em ser embaixadora da MAG em ver que compartilhamos dos mesmos propósitos, objetivos e valores. É motivo de orgulho ter essa marca comigo, me apoiando para seguir em frente em busca de novas conquistas no tatame”, comenta Rafaela.



Duas vezes medalha de prata consecutivas, nas paralimpíadas de Tóquio e Paris, Raíssa Machado foi também campeã parapanamericana em 2019, nos jogos de Lima. Conhecendo o esporte na juventude, Raíssa também conquistou medalhas no Parapan de Toronto, em 2015, além dos mundiais de Paris (em 2013), Doha (2015) e Dubai (2019). A atleta do lançamento de dardo destaca como o apoio da MAG pode contribuir para o ciclo paralímpico, visando os Jogos de Los Angeles, em 2028.



“É uma honra fechar essa parceria com a MAG, uma empresa com uma história de 190 anos, que acredita no esporte de forma genuína e apoia também o paralímpico. Com esse patrocínio, eles estarão comigo em todas as competições deste ano, o que me dará muito orgulho”, comenta Raíssa.



O anúncio do patrocínio também foi divulgado nas redes sociais da MAG. No decorrer do ano, novas ações em parcerias serão realizadas.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis.



Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.



É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

Foto Rafaela Silva

Crédito: Divulgação/COB