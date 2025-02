MAPFRE avança na digitalização de serviços e integra informações de seguros à Carteira Digital dos sistemas iOS e Android

Disponível num primeiro momento para novos clientes, renovações e alterações de contrato de seguro – produtos Auto Individual e Residencial, serviço irá facilitar acesso às informações da apólice e aos meios de contatar a seguradora

A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, dá mais um passo em sua estratégia de digitalização de serviços ao lançar a integração da carteirinha de seguros à Carteira Digital (Wallet) disponível para celulares com sistemas iOS e Android. Inicialmente, a funcionalidade estará acessível para novos clientes e para aqueles que renovarem suas apólices ou solicitarem alterações nos produtos Auto Individual e Residencial.



Essa inovação visa proporcionar aos clientes um acesso mais rápido, prático e seguro às informações da apólice, incluindo formas de contato direto com a seguradora, especialmente importantes para a solicitação de assistências e/ou comunicação de sinistros. A Carteira Digital permite que o cliente armazene a carteirinha da companhia diretamente no celular, eliminando a necessidade de guardar ou carregar documentos físicos e modernizando o processo de consulta.



“A Carteira Digital (Wallet) elimina a complexidade dos processos e oferece ao segurado a tranquilidade de ter tudo o que ele precisa na palma da mão, permitindo uma experiência mais ágil e segura. Integrando a carteirinha do seguro à Carteira Digital, além de facilitar o acesso às informações essenciais, também promove mais confiança na nossa relação com os segurados”, afirma o diretor-geral de operações da MAPFRE, Roberto de Antoni.



A iniciativa faz parte da estratégia da MAPFRE de digitalizar seus serviços e proporcionar mais conveniência aos clientes. Com 98% da população brasileira possuindo smartphones, a solução está ao alcance da maioria dos segurados, permitindo acesso imediato às informações do seguro. Em caso de sinistro ou necessidade de assistência, o cliente pode acionar a MAPFRE rapidamente pelo aplicativo ou WhatsApp, garantindo um atendimento ágil.



Para mais informações sobre como fazer o download do aplicativo e aproveitar a funcionalidade da Carteira Digital, os segurados da MAPFRE podem consultar a página oficial da seguradora ou baixar o aplicativo nas lojas App Store e Google Play.



Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros.



Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.



Foto: Exemplo da nova interface digital para as apólices da MAPFRE