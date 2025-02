MetLife Xcelerator supera os 4 milhões de clientes de seguros na América Latina em um ano

Solução evolui e se transforma em unidade de negócios para impulsionar o embedded insurance na região, promovendo a inclusão de seguros com tecnologia disruptiva, alianças estratégicas e um modelo de acesso 100% digital



A MetLife, líder global em soluções de seguros, anuncia a evolução da solução MetLife Xcelerator, que agora passa a ser uma nova unidade de negócios, que marcará a indústria de seguros da América Latina. Projetada para liderar a transformação do embedded insurance e democratizar o acesso à proteção financeira, a MetLife Xcelerator, um ano após seu lançamento, está redefinindo o ecossistema de seguros com tecnologia disruptiva e um modelo ágil que conecta milhões de pessoas a soluções mais acessíveis, rápidas e personalizadas.



Atualmente o Brasil é o país da América Latina onde a MetLife Xcelerator tem o maior número de parceiros integrados, o que permitiu o acesso dos clientes a soluções customizadas de seguros.



“A MetLife Xcelerator impulsionou o crescimento da MetLife Brasil em 2024, alcançando a marca de mais de 2.3 milhões novos clientes ao desempenhar um papel crucial na estratégia de embedded insurance. A expectativa é que a nova unidade se consolide como um dos pilares de inovação para o país, impulsionando a transformação e proporcionando uma integração flexível, ágil e segura ao ecossistema dos nossos parceiros. Além de oferecer uma experiência intuitiva, digital e personalizada às necessidades e ao momento de vida das pessoas, fortalecendo nosso propósito de ampliar e democratizar o acesso aos seguros, agregar valor aos parceiros e transformar a experiência dos clientes“, comenta Marcelo Tomei, vice-presidente comercial da MetLife Brasil.

Um novo modelo para um mercado em evolução

A MetLife Xcelerator opera com uma abordagem inovadora baseada no modelo B4B2C (Business-for-Business-to-Consumer), o qual enriquece a proposta de valor de parceiros estratégicos, como bancos digitais, carteiras eletrônicas, plataformas de comércio eletrônico, varejistas e instituições financeiras tradicionais. Esse modelo permite que as empresas integrem soluções de seguros diretamente em seus produtos e serviços, por meio de experiências 100% digitais e personalizadas.

Essa transformação não apenas fortalece a fidelidade e a satisfação dos clientes finais, mas também proporciona aos parceiros comerciais uma vantagem competitiva ao simplificar a inclusão de seguros em sua oferta. Em um ambiente onde confiança, personalização e rapidez são essenciais, a MetLife Xcelerator está criando um novo padrão para o embedded insurance na América Latina.

Liderança e capacidades que aceleram a mudança

Sob a liderança de Javier Cabello, recentemente nomeado líder da MetLife Xcelerator na América Latina, a unidade de negócios opera com uma equipe multidisciplinar que integra especialistas em tecnologia, dados, experiência do cliente, marketing e desenvolvimento de produtos. Essa estrutura permite oferecer soluções ágeis e escaláveis que reduzem significativamente o tempo de chegada ao mercado, respondendo rapidamente às demandas dinâmicas de nossos parceiros e aos mais de 4 milhões de clientes na região, pouco mais de um ano após seu lançamento.



“A criação da MetLife Xcelerator estabelece um marco na transformação digital de nossa empresa e da indústria de seguros na América Latina”, afirmou Javier Cabello.



“Estamos redefinindo como as pessoas acessam seguros: com uma abordagem 100% digital, mais rápida, acessível e personalizada, estamos aproximando a proteção financeira de milhões de pessoas”.

Um compromisso com a democratização do Seguro

Em um momento em que a tecnologia, as insurtechs e as parcerias estratégicas estão transformando o mercado global, a MetLife Xcelerator se posiciona como um catalisador chave para a inclusão financeira e de seguros na América Latina. Esta nova unidade reforça o compromisso da MetLife com o desenvolvimento de ecossistemas digitais que tornam os seguros acessíveis para todas as pessoas, independentemente de onde estejam ou de sua situação socioeconômica.



A MetLife Xcelerator é um motor de crescimento para a MetLife e seus parceiros de negócios, e um exemplo do impacto que a inovação pode ter em uma região com enorme potencial para ampliar a proteção financeira e avançar para um futuro mais seguro.

Para mais informações, visite: https://www.metlife.com/us/lp/xcelerator-pt/?cid=prsiv3v&utm_id=prsiv3v&utm_source=pr&utm_medium=publicrelations&utm_campaign=dm_mx_3q23_Wunderman&utm_content=press-release_Metlife-Xcelerator&promoid=prsiv3v

Sobre a MetLife



A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação.



Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.



Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br