CSP Bahia empossa nova diretoria e anuncia novidades para o biênio 2025-2026

O Clube de Seguros de Pessoas da Bahia (CSP Bahia) realizou, no dia 30 de janeiro, a solenidade de posse da nova diretoria para o biênio 2025-2026.

O evento, realizado em Salvador (BA), reuniu associados, beneméritas e importantes lideranças do mercado para celebrar o início de um novo ciclo sob a presidência de Antonio Daniel Mota, reconduzido ao cargo.



A cerimônia contou com a presença de autoridades do setor como Josimar Antunes Ribeiro, presidente do Sincor-BA; Valquíria Ferreira, representando a Aconseg-NNE; além de Antônio Jorge e Paulo Amâncio, que representaram as lideranças de Feira de Santana.



Além da posse da nova diretoria, os participantes prestigiaram a palestra da jornalista e ex-apresentadora do Jornal da Manhã da TV Bahia, Thaic Carvalho, que abordou o tema “Os segredos de uma boa comunicação”.



Durante sua apresentação, a especialista destacou a importância da comunicação clara e estratégica para o crescimento dos negócios e o fortalecimento das relações no setor de seguros.



Em seu discurso, o presidente Antonio Daniel Mota ressaltou a consolidação do CSP Bahia como um dos principais agentes de fomento ao mercado de seguros de pessoas no Estado. Atualmente, o Clube conta com 1.300 associados e ampliará seu quadro de beneméritas para 16 empresas, com a adesão da Nordeste Saúde (mantenedora categoria Ouro) e do Grupo Texas Seguros, que ingressou na categoria Bronze.



Mota também anunciou um novo projeto que reforça o compromisso do CSP Bahia com seus associados.



“Em fevereiro, realizaremos nosso primeiro evento para associados da categoria Diamante, lançada durante a 2ª edição do Prêmio CSP Bahia, em outubro de 2024. Criamos essa categoria para proporcionar experiências ainda mais enriquecedoras e exclusivas aos nossos membros”, destacou.



O presidente enfatizou ainda a importância do engajamento coletivo para alcançar novos patamares no setor.



“Em dezembro de 2026, olharemos para trás com o sentimento de dever cumprido e de um legado deixado. Nossa missão é servir ao mercado, aos profissionais do setor e, também, à sociedade. Contamos com uma diretoria composta por profissionais de altíssimo nível, que vão contribuir tecnicamente para fortalecer os segmentos que abrangemos: seguros de vida, previdência, capitalização, saúde e odontologia”, afirmou



O vice-presidente do CSP Bahia, Ulisses Brito, também destacou o propósito da nova gestão.



“Nosso objetivo neste biênio é fortalecer ainda mais as relações do Clube com as entidades e a sociedade e proporcionar conteúdos qualificados ao mercado de seguros de pessoas na Bahia. Queremos contribuir para que o setor cresça de forma estruturada e sustentável”, pontuou.



Com uma diretoria comprometida e uma visão voltada ao futuro, o CSP Bahia inicia o biênio 2025-2026 determinado a ampliar sua atuação, gerar novas oportunidades e continuar sendo referência no fortalecimento do setor.



“Temos um grande caminho a percorrer, mas com trabalho, dedicação e parceria, vamos construir um CSP Bahia ainda mais forte e atuante”, concluiu o presidente Antonio Daniel Mota.

Diretoria do CSP Bahia (2025-2026)

Diretoria Executiva

Diretor Presidente: Antonio Daniel Mota

Diretor Vice-Presidente: Ulisses Brito

Diretora Administrativa: Michelly Rosica

Diretor de Comunicações: Paulo Telles

Diretor Educacional: Felipe Maciel

Diretora Financeira: Maria Luciana Ghissoni

Diretor Adjunto Financeiro: Fernando Magalhães

Diretora Socioambiental: Patrícia Porciúncula Jacobucci

Diretora Adjunta Socioambiental: Adriana Magalhães Dias

Diretora Adjunta Socioambiental: Cristina Azevedo Sá

Diretor de Saúde Suplementar: Paulo Rangel

Diretor Vida Individual: Paulo Rebelo dos Santo

Diretora Adjunta de Vida Individual: Gisele Oliveira da Silva

Diretora Adjunta de Vida Individual: Solange Silva de Souza

Diretor de Vida Corporativo: Tiago Costa de Melo

Diretora Adjunta de Vida Corporativo: Caroline Janaína Moura

Diretor Adjunto de Vida Corporativo: André dos Santos

Diretora de Previdência Complementar: Mariuchi Uzeda

Diretora Adjunta de Previdência Complementar: Janaína Leal Araújo

Diretor de Odontologia: Franclin Castro da Silva

Diretora Adjunta de Odontologia: Jamile de Menezes Cerqueira

Diretor de Capitalização: Rubens Monforte Barbosa

Conselho Institucional

Presidente: Solon Britto Barretto

Secretário: Gelásio Teixeira de Souza

Conselheiro Efetivo: Cristiano Monteiro Tavares da Cruz

Conselho Fiscal

Conselheiro Fiscal Efetivo: Danilo Augusto Santos Castro

Conselheiro Fiscal Efetivo: Eduardo Barbosa de Souza

Conselheiro Fiscal Efetivo: Joel Cosme Inah de Almeida

Conselheiro Fiscal Suplente: André dos Santos Pereira

Conselheiro Fiscal Suplente: Cássio Emanuel S. Coutinho de Souza

*Foto por Vitor Moreira: Nova diretoria comandará a entidade no biênio 2025-2026