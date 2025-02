Alper Seguros inaugura primeira filial em Santa Catarina e expande atuação na região

A nova unidade em Chapecó marca expansão estratégica da companhia no Sul do país

A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do país, inaugura sua primeira filial em Santa Catarina, sendo a 6º no sul do país. Localizada em Chapecó, a nova unidade nasce da recente aquisição da Fracel Corretora de Seguros, tradicional empresa local com mais de 30 anos de atuação no mercado.



A nova filial da Companhia, que conta com uma equipe de mais de 30 colaboradores especializados, continuará sob a liderança de Iza Piva, diretora de Operações da filial, e João Carlos Fontana, diretor comercial. O atendimento à região permanecerá o mesmo, mas agora com um portfólio expandido de serviços, proporcionando soluções ainda mais completas e personalizadas para as necessidades locais.



“Nossa chegada a Chapecó representa mais do que apenas a abertura de uma nova filial. É um compromisso com o desenvolvimento econômico local, trazendo soluções inovadoras e personalizadas para atender às necessidades específicas desta região, que é um dos principais polos do agronegócio brasileiro”, destaca Alexandre Boccia, VP de Filiais da Alper.



A filial se destaca pela capacidade de oferecer coberturas diferenciadas para riscos característicos da região, como proteção contra eventos climáticos severos, além de seguros especializados para as grandes indústrias frigoríficas locais e de transportes.



“A chegada da Alper traz para Chapecó sua expertise nacional em seguros corporativos, benefícios, transportes, frotas e gestão de riscos, aliada ao profundo conhecimento do mercado local, da equipe da Fracel”, comenta Iza Piva, Diretora da Filial.



A filial está localizada na Rua Rio de Janeiro, 253 D, Sala 1, bairro Presidente Médici, em Chapecó. O portfólio inclui soluções em seguros patrimoniais, frotas, vida empresarial, transportes e riscos corporativos, com atendimento personalizado tanto para pessoas jurídicas quanto físicas.



Para saber mais sobre a Alper Seguros, acesse: www.alperseguros.com.br

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1100 funcionários e 26 escritórios pelo país, ao todo são 20 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Informações sobre porta-voz local

Formada em Direito pela Unoesc e com aprovação na OAB SC em 2016, Iza Piva possui vasta experiência no mercado de seguros, com ênfase nos ramos patrimonial, frotas e transporte de cargas. Sua trajetória profissional de 30 anos, iniciada na Fracel Corretora, a levou da recepção à posição de sócia cotista, acumulando expertise e conhecimento do mercado local.



Com diversas especializações em liderança, gestão de equipes e seguros, e habilitação como corretora pela Susep, Iza implementou práticas inovadoras de gestão que aumentaram a produtividade da equipe e consolidaram a Fracel como referência no mercado de Chapecó.