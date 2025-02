REP Seguros lança seu novo posicionamento em sua Convenção anual

Corretora reforça sua atuação estratégica para garantir a continuidade dos negócios e o futuro de seus clientes

Com mais de três décadas de experiência no mercado de seguros corporativos, a REP Seguros está anunciando o seu mais novo posicionamento, alinhado às demandas de um setor em constante transformação. A empresa, referência em soluções personalizadas para proteção patrimonial e empresarial, reforça seu compromisso com a inovação, a proximidade com os clientes e a entrega de um futuro seguro para as companhias que atende.



O novo slogan da REP Seguros, “Proteger seu negócio é nossa especialidade”, sintetiza essa evolução e reforça a proposta de valor da corretora. Mais do que oferecer apólices, a empresa se posiciona como uma parceira estratégica, garantindo a continuidade dos negócios de seus clientes.



“Nosso propósito sempre foi proteger empresas e seus patrimônios, mas agora reforçamos que fazemos isso de maneira especializada, próxima e com soluções que realmente fazem a diferença”, destaca Felipe Cervi, presidente da REP Seguros.



O novo slogan reflete a evolução da empresa e sua crescente especialização em oferecer soluções de proteção abrangentes e personalizadas para empresas de grande porte dos mais variados segmentos.



“Buscamos ressaltar o principal benefício oferecido aos nossos clientes: a proteção do seu negócio, a proteção do seu patrimônio, tanto material quanto humano”, afirma Hamilton Dias, Gerente de Marketing da REP Seguros.



A nova abordagem busca criar conexões mais autênticas com os clientes, adotando uma comunicação humanizada e adaptável a diferentes perfis de empresas.



“Queremos que cada cliente se sinta protegido e amparado em todas as etapas, com uma consultoria de gestão de riscos que vai além do convencional”, acrescenta Cervi.



“Com certeza essa nova abordagem da REP Seguros visa criar conexões mais autênticas e humanizadas com os clientes e traz uma experiência do cliente mais personalizada, transparente e eficiente, em conjunto a uma comunicação da marca mais clara, acessível e relevante. Essa estratégia visa fortalecer a confiança e o relacionamento com os clientes, construindo parcerias de longo prazo e garantindo a sua satisfação”, complementa Hamilton Dias.



O setor de seguros corporativos tem acompanhado uma crescente demanda por soluções inovadoras e personalizadas. Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), o mercado de seguros no Brasil cresceu mais de 15% em 2024, impulsionado pela necessidade de proteção diante de cenários econômicos desafiadores e pela digitalização do setor. Nesse contexto, a REP Seguros reforça sua expertise ao oferecer consultoria estratégica, análise de riscos e soluções sob medida para cada empresa.



Com a atualização de seu posicionamento e a introdução de um novo slogan, a corretora apresenta um design moderno e dinâmico, destacando a frase “Proteger seu negócio é nossa especialidade” de forma clara e de fácil leitura.



O novo posicionamento da REP Seguros também acompanha as mudanças do mercado global, garantindo que sua mensagem tenha alcance internacional. A assinatura “Protecting your business is our specialty” mantém o impacto e a credibilidade da marca em um cenário cada vez mais interconectado.



“A proteção dos negócios precisa ser dinâmica, eficaz e acessível. Estamos prontos para continuar evoluindo e entregando excelência para nossos clientes”, finaliza Felipe Cervi.

Sobre a REP Seguros

Fundada em 1986, em Novo Hamburgo (RS), a REP Seguros é uma corretora especializada em seguros corporativos, reconhecida por sua abordagem inovadora e soluções personalizadas. Com mais de três décadas de experiência, a empresa se consolidou como uma referência no setor, combinando tradição e modernidade para atender às necessidades específicas de seus clientes. Ao longo dos anos, a REP Seguros se destacou por sua capacidade de se reinventar, sempre focada em oferecer excelência no atendimento e em construir relacionamentos de confiança.