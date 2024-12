Projeto se destaca como referência em segurança contra incêndios no Brasil

Planejamento, liderado pela Nogaroli Engenharia, envolveu instalações com sistemas inovadores de prevenção – A expansão do ParkShoppingBarigui, inaugurada em novembro deste ano, se destaca não só pela sua amplitude, mas também pela alta prioridade dada à segurança contra incêndios, tornando-se referência para grandes projetos comerciais no Brasil. O planejamento de segurança, liderado pela Nogaroli Engenharia, envolveu as instalações da nova expansão e a atualização das estruturas já existentes com a implementação de sistemas inovadores de prevenção contra incêndios, garantindo padrões que vão além da conformidade com as normas mais recentes.

Segundo José Renato Nogaroli Filho, CEO da Nogaroli Engenharia, foram utilizados materiais de ponta para instalar sistemas de combate ao incêndio, incluindo sprinklers com cortinas d’água, detecção e alarme de incêndio, extração de fumaça, hidrantes e extintores. “Além disso, a obra incorporou tratamentos antichamas nas estruturas, selagem de shafts e dutos, e firestop em fachadas de vidro, com materiais que atendem aos mais altos padrões de proteção passiva, evitando a propagação de chamas e o alastramento do incêndio”, complementa.

Um sistema de extração de fumaça foi projetado para remover a fumaça tóxica rapidamente em caso de incêndio, com velocidade de 5 metros por segundo, garantindo segurança durante a evacuação. O projeto também ampliou a infraestrutura de evacuação com nove escadas pressurizadas à prova de fumaça e dez escadas enclausuradas, oferecendo segurança adicional com capacidade para até 750 pessoas por escada.

Para reforçar a segurança, 15 bombeiros civis foram contratados, garantindo uma resposta rápida e eficaz a qualquer emergência. Nogaroli destaca que a segurança em grandes centros comerciais não só protege vidas e bens, mas também transmite confiança aos consumidores e investidores, impactando positivamente a continuidade e o sucesso do empreendimento.

Ampliação

A expansão do ParkShoppingBarigüi conta agora com 417 lojas, das quais 75 novas no terceiro piso, 13 restaurantes no Park Gourmet, um novo conceito de saúde e bem-estar com o inédito Centro Médico que tem 25 clínicas de diferentes especialidades, além um parque indoor infantil e permanente com 425m² para diversão das crianças o ano todo. Tudo isso em mais de 50 mil metros quadrados de área construída.

A Multiplan, uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, investiu R$ 400 milhões na maior expansão de um dos seus empreendimentos. Agora são 200 mil m² de área.

Conceito arquitetônico

A expansão do ParkShoppingBarigüi inovou mais uma vez ao proporcionar ao cliente uma integração com a natureza e um passeio com iluminação ampla de luz natural, num espaço semelhante a um Boulevard, projetado com bastante vidro, que proporciona ao público a experiência de caminhar num local amplo, como se estivesse ao ar livre, legitimando a harmonia entre o espaço urbano e as belezas naturais presentes no entorno do shopping.

Responsável pelo projeto, o arquiteto Paulo Baruki diz que a proposta arquitetônica integra o mall do novo espaço com a natureza presente à sua volta e, principalmente, com o Parque Barigui. “Um novo andar com pé direito elevado com grande incidência de iluminação natural e elementos integrados ao paisagismo fazem com que a experiência naturalista seja reforçada”, descreve Baruki.

Baruki destaca, ainda, a monumentalidade espacial, com a altura dobrada com relação aos pavimentos inferiores. Mais de duas toneladas de estruturas metálicas estão sendo utilizadas para construir o andar que terá pé-direito de 9m e 3.000 metros quadrados de vidros. Tudo isso complementado pela cúpula central, que permite uma luminosidade central aos demais espaços do shopping.

