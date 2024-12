Allianz Seguros reduz consumo de água em mais de 75%

Empresa reforça compromisso com a sustentabilidade a partir de medidas de sistemas para captação e reutilização de água da chuva, e conscientização interna – A Allianz Seguros superou a meta global do Grupo Allianz, que previa uma redução de 10% no consumo de água entre 2019 e 2025, alcançando uma diminuição superior a 75% em seus edifícios de São Paulo e do Rio de Janeiro nos últimos seis anos. Esse resultado é reflexo de ações que combinam conscientização interna, tecnologia e reaproveitamento de água da chuva nas operações diárias.

“Reduzir o consumo de água não é apenas uma questão ambiental, mas uma responsabilidade com o futuro. As nossas iniciativas mostram como a gestão hídrica eficiente pode trazer resultados expressivos e inspirar transformações positivas”, afirma Elysangella Nunes, superintendente de Comunicação, Sustentabilidade e Relações Institucionais da Allianz Seguros.

Reaproveitamento de água da chuva

No edifício de São Paulo, a água da chuva é coletada pelos ralos da cobertura e laterais, tratada em um reservatório e reutilizada em sistemas de refrigeração, irrigação e descargas sanitárias. Já no Rio de Janeiro, o espelho d’água ao redor do prédio funciona como um sistema natural de captação, permitindo que a água seja armazenada e utilizada para finalidades semelhantes às do escritório paulistano.

“O impacto dessas medidas foi significativo. Entre janeiro e outubro de 2024, a captação de água da chuva nos dois edifícios registrou um aumento de 250% em comparação ao mesmo período de 2023, refletindo o foco da Allianz em adotar soluções sustentáveis”, finaliza Elysangella.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Elysangella Nunes, superintendente de Comunicação, Sustentabilidade e Relações Institucionais da Allianz Seguros.