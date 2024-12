CVG-RJ: Imprensa de seguros participa da Feijoada mais concorrida do mercado!

Jornalistas posam com o presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros e o diretor Social, Enio Miraglia e as diretoras sociais adjuntas, Leila Nogueira e Tatiana Antoniazzi. A Feijoada do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realizada no mês de dezembro há 24 anos, no Rio, é a festa que reúne não só o mercado de seguros, como a imprensa especializada do setor e suas famílias. O evento é o mais aguardado, se destacando pelo clima de união, reforçando a importância das relações interpessoais e da confraternização em um ambiente descontraído, fortalecendo laços entre os profissionais, parceiros e entidades do mercado.

“Estamos muito felizes em realizar essa festa e receber os profissionais do mercado de seguros com suas famílias. Como pioneiros na missão de treinamento e divulgação do seguro de Pessoas, muito nos gratifica estar realizando a 24ª edição desta festa que consolida mais um marco de sucesso na trajetória do CVG-RJ”, declarou Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ. Ao lado do vice-presidente, Vinicius Brandão, e de toda diretoria do Clube, agradeceu às beneméritas e aos patrocinadores e o empenho de todos na organização da feijoada, em especial ao diretor social, Ênio Miraglia e as diretoras sociais adjuntas Tatiana Antoniazzi e Leila Nogueira, e a secretária Rayane.

No próximo ano, em 2025, a Feijoada do CVG-RJ celebrará um marco histórico: 25 anos de tradição. Essa edição em comemoração às bodas de prata, promete ser ainda mais memorável.

Patrocinadores – A diretoria do CVG-RJ agradeceu o patrocínio recebido das seguintes empresas: Bradesco Vida e Previdência; Capemisa Seguradora; Oxxy Seguradora; SulAmérica; Icatu Seguros; MBM Seguradora e Previdência.

Beneméritas: Delphos; Allianz Seguros; MetLife; Seguradora ALM; ASSIM; Seguradora Axa; Bradesco Vida e Previdência; Capemisa Seguradora; MBM Seguradora e Previdência; D´OR Consultoria; Porto; ENS (Escola de Negócios e Seguros) Grupo Assurê; HDI Seguros; Icatu Seguros; SulAmérica; MAG Seguros; Segna Consultoria em Seguros; Klini Saúde; Sinaf Seguros; Zurich; Sabemi Seguradora. Prudential.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

