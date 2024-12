CVG-SP celebra fim de ano com festa e entrega do troféu Prêmio Seguro Paulista

Neste ano, a tradicional confraternização foi marcada pela emoção da premiação dos profissionais que atuam no atendimento aos corretores de seguros. Um dos eventos mais aguardados pelo mercado de seguros paulista, a Festa de Confraternização do CVG-SP proporcionou neste ano uma emoção a mais. Realizada na noite de 9 de dezembro, na sofisticada e elegante Casa Bisutti, na Vila Olímpia, a celebração de fim de ano foi um sucesso não apenas pela música ao vivo de qualidade da Banda The Tramps ou pelo buffet completo da melhor gastronomia e bebidas em estilo open bar, mas também pela entrega do troféu Prêmio Seguro Paulista.

A premiação inédita, criada pelo CVG-SP para reconhecer o talento e o importante trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente das seguradoras no atendimento aos corretores de seguros, movimentou o mercado de seguro de pessoas nos últimos três meses. Por meio de votação online dos corretores de seguros nos profissionais indicados pelas seguradoras beneméritas do CVG-SP, doze finalistas foram eleitos em quatro categorias: Vida Individual, Vida em Grupo, Saúde e Apoio Operacional.

Destaque feminino

Durante a festa do CVG-SP, em meio a muita expectativa e emoção, os quatro eleitos de cada categoria foram anunciados. Os vencedores do Prêmio Seguro Paulista são: categoria Vida Individual: Francilene Ramirez, gerente Comercial II da MAG Seguros; categoria Vida em Grupo: André Luis da Mata, especialista em Vida da HDI Seguros e Yelum; categoria Saúde: Monica Manis, gerente Comercial da Bradesco Saúde; categoria Apoio Operacional: Rejane Sanchetta, coordenadora Operacional de Pessoas da Tokio Marine Seguradora.

“Recebemos 3.067 votos únicos de corretores, que elegeram seus accounts preferidos. Destaco, ainda, o engajamento das seguradoras, que fizeram campanha para seus colaboradores. Estou emocionado com a felicidade dos profissionais premiados”, disse Renato Barbosa, diretor de Relações com o Mercado do CVG-SP. Marcio Batistuti, presidente do CVG-SP e diretor Comercial da MAG Seguros, também comemorou a primazia feminina. “Elas estão dando um show, dos quatro premiados, três são mulheres”, disse.

Ano positivo

Batistuti aproveitou a ocasião para realizar um balanço das atividades em 2024. “O CVG-SP completou 43 anos, atingindo a marca de 45 empresas associadas, das quais 18 são seguradoras, três resseguradoras, 20 corretoras de seguros ou assessorias e quatro prestadoras de serviço. No ano, foram realizados dez cursos de capacitação profissional, sendo dois de sinistros, dois de riscos pessoais, um de vendas, dois em parceria com a FECAP e três cursos in company, com o total de 199 alunos.

Foi um ano de muito trabalho e crescimento, com a diretoria muito unida e com muitas ideias, uma delas foi o prêmio”, disse. Ele adiantou que não concorrerá à reeleição ao cargo. “O CVG-SP cumpriu sua missão e a diretoria o seu papel, encerrando a gestão e passando o bastão para que o trabalho seja continuado”, disse.

Na opinião do presidente do CVG-SP, o ano também foi positivo para o mercado de seguro de pessoas. “Nunca vi o mercado falar tanto em seguro de vida, previdência e saúde como neste ano, revelando que o interesse pela área está aumentando”, disse. Ele expôs dados da FenaPrevi que mostram o crescimento de 18% do mercado de seguro de pessoas no primeiro semestre, bem como o volume de R$ 9,3 bilhões em indenizações pagas de janeiro a julho. “É motivo de orgulho para todos nós”, disse, solicitando uma salva de palmas aos convidados.

Foto:Vencedores do Prêmio Seguro Paulista

*Antranik Photos